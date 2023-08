Des pneus connectés pour augmenter la pression, voici l’idée de Continental

Avec l'essor de la voiture électrique, les constructeurs de pneumatiques planchent sur de nouvelles technologiques pour améliorer leur efficacité énergétique, réduire leur empreinte écologique et augmenter leur durée de vie.

Depuis plusieurs années, les constructeurs de pneumatiques travaillent sur de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique, augmenter la durée de vie mais aussi réduire l'empreinte écologique de leurs produits. Des recherches plutôt capitales, surtout quand on sait que les pneus et les freins pollueront plus que les gaz d'échappement d'ici 2035 d'après un rapport de l'OCDE publié en 2020.

Dans ce domaine, Continental fait figure de précurseur. En 2021, la marque a fait sensation en dévoilant un pneu composé à majorité de biomatériaux comme du pissenlit et des résines végétales. Le Conti Green Concept, c'est son nom, est également fabriqué à 17% avec des matériaux recyclés, comme des bouteilles d'eau, de l'acier et des rejets de caoutchouc de pneus abîmés. Dans le même esprit, Goodyear a présenté à son tour lors du CES 2023 son premier pneu composé à 90% de matériaux recyclables. Une belle avancée pour le constructeur, qui s'est engagé à produire et lancer sur le marché un pneu composé à 100% de matériaux recyclables d'ici 2030.

Des pneus intelligents capables d'augmenter la pression en cas de besoin

Or et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Autocar, Continental planche également sur des pneumatiques d'un nouveau genre. Plus précisément, la marque travaille depuis plusieurs années maintenant sur des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), qui s'appuient sur des capteurs intégrés directement dans la bande de roulement.

La marque veut poursuivre ses efforts dans ce domaine et faire en sorte que les capteurs ne se limitent plus seulement à surveiller la pression des pneus. L'idée ? Les maintenir gonflés à la bonne pression. Pour ce faire, l'entreprise développe actuellement une technologie baptisée Pressure Proof.

Pour maintenir la pression dans les pneus, les ingénieurs de Continental ont imaginé une petite pompe à air intégrée dans la roue elle-même et alimentée par la force centrifuge. Lorsque la roue tourne, l'excès d'air est stocké dans un petit réservoir intégré à l'ensemble roue-pneu. Lorsque les capteurs détectent une baisse de pression, le système irait chercher l'air manquant dans ce réservoir intégré. D'après les premières estimations de Continental, cette technologie permettrait d'augmenter la durée de vie des pneus de 7400 km environ, tandis que l'efficacité énergétique grimperait de 3%. De quoi gagner quelques kilomètres d'autonomie à bord d'une voiture électrique par exemple.

Source : Autocar