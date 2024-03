Volkswagen ID.1 : la voiture électrique abordable a enfin une date de sortie

Le constructeur automobile allemand compte bien accélérer le développement de voitures électriques plus abordables, notamment avec la prochaine ID.1 dont on sait désormais qu’elle arrive bientôt.

Volkswagen se prépare à chambouler le marché des véhicules électriques avec le lancement de sa voiture la plus abordable à ce jour, l'ID.1, dont la production est prévue pour très bientôt. Avec un prix de départ de seulement 20 000 euros, l'ID.1 devrait faire de la “mobilité électrique abordable pour tous” une réalité, selon Thomas Shafer, responsable de la marque VW.

Lors de la conférence de presse annuelle de Volkswagen, Shafer a dévoilé le titre provisoire “ID.1” pour le véhicule. Le projet ID.1 bat déjà son plein, les dessins étant en cours de finalisation et la tâche difficile de déterminer le lieu de production étant en cours. Il confirme d’ailleurs au passage qu’il faut s’attendre à voir arriver la voiture dès 2027 en Europe, et donc aussi probablement en France.

L’ID.1 arrive dès 2027 en Europe

Le défi économique que représente la production d'un véhicule électrique rentable n'échappe pas à Volkswagen. Shafer reconnaît que la production de masse est la seule voie viable pour atteindre le prix ambitieux de l'ID.1, étant donné les coûts élevés associés à la technologie des batteries. Volkswagen envisage quatre stratégies potentielles pour la production de l'ID.1 et devrait prendre une décision prochainement. L'entreprise étudie même la possibilité d'un partenariat avec Renault pour créer une petite voiture électrique.

L'ID.1 fait partie d'une stratégie plus large de Volkswagen visant à introduire plusieurs nouveaux modèles de la marque VW d'ici 2027. Il fait suite à l'ID.2, présenté en mars dernier comme un concept car offrant l'espace d'une Golf et le prix abordable d'une Polo. Le concept ID.2all, basé sur la nouvelle plateforme MEB d'entrée de gamme de Volkswagen, promet une autonomie d’un peu plus de 400 km et un prix de départ inférieur à 25 000 euros, avec une date de lancement fixée à 2026.

L'évolution de Volkswagen vers des voitures électriques plus accessibles s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie. Des constructeurs automobiles comme Rivian, Ford, Tesla, Hyundai, Kia, GM et d'autres prévoient tous de lancer des modèles électriques plus abordables.