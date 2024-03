Fiat Multipla : la voiture la plus moche du monde pourrait faire son grand retour

Le Fiat Multipla, monospace au design si particulier qu'il en est devenu culte, pourrait connaître une seconde vie. Olivier François, le visage de Fiat, sème les graines d'un retour qui ne laisse personne indifférent.

L'industrie automobile assiste à une renaissance de modèles emblématiques, transformés pour l'ère électrique et redonnant vie à des légendes du passé. La transformation de la Renault 5 en une version électrique moderne en est un parfait exemple. En conservant son design iconique, elle renoue avec les souvenirs affectifs des amateurs, tout en répondant aux impératifs écologiques contemporains. Ce mariage entre héritage et innovation illustre la capacité de l'industrie à évoluer tout en honorant ses racines.

Fiat a récemment suivi un chemin similaire avec la Fiat 600e en réinterprétant la classique Fiat 500 dans une version électrifiée adaptée à notre époque. Ces démarches soulignent une stratégie où l'innovation rencontre la nostalgie, offrant aux utilisateurs une expérience riche en souvenirs tout en étant résolument tournée vers l'avenir. Dans cette veine, le Multipla, avec son design inoubliable et ses caractéristiques uniques, pourrait bien être le prochain à recevoir ce traitement.

Le Fiat Multipla pourrait bien faire un retour sous une forme inattendu

Lors de son passage sur la chaîne YouTube Wolf, Olivier François, à la tête de Fiat, a créé la surprise en mentionnant le Multipla. Invité par l'animateur de la chaîne, il a exprimé son intérêt pour ce modèle hors du commun. « J’aimerais refaire des voitures comme cela », a-t-il déclaré, rappelant au public le design singulier de cette voiture qui, malgré les critiques, a marqué son époque. Cet entretien a non seulement ravivé les discussions autour d'un design qui ne laisse personne indifférent, mais aussi ouvert la possibilité d'une version moderne de ce véhicule.

Dans cette interview, Olivier François a esquissé ce que pourrait être le nouveau visage du Multipla. Selon lui, la prochaine itération pourrait s'éloigner de la silhouette traditionnelle du monospace pour embrasser celle, plus contemporaine, d'un SUV électrique polyvalent. Cette évolution serait alignée sur les tendances actuelles du marché, tout en conservant l'esprit innovant du modèle original. Celui-ci va s’inspirer du prototype récemment dévoilé par Fiat et présenté comme la nouvelle Panda, promettant un design à la fois novateur et fidèle aux racines de la marque. Ce SUV pourrait bien marquer une nouvelle ère pour ce nom, qui, jusqu'à aujourd'hui était symbole d’un design douteux pour marier polyvalence et modernité. Nous voila rassuré, il ne devrait pas s’inspirer de la première voiture électrique Russe.