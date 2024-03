Les voitures autonomes vous font de plus en plus peur selon cette étude

Selon une étude récente de l'AAA, une grande majorité des personnes expriment leur peur des voitures autonomes, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Malgré l'intérêt pour certaines technologies d'assistance, la confiance dans l'autonomie complète reste faible.

Le développement fulgurant des véhicules autonomes promet de révolutionner notre manière de nous déplacer. Cependant, une récente étude vient de démontrer qu’une majorité croissante de conducteurs exprime une peur palpable face à ces innovations. Ce scepticisme est d'autant plus renforcé par des incidents médiatisés, comme le fiasco du système Full Self-Driving (FSD) de Tesla, qui a marqué les esprits l'année dernière en montrant les limites actuelles de ces technologies.

Malgré une méfiance initiale, Tesla a fait des progrès notables dans la conduite autonome, comme en témoigne l'approbation récente de ses systèmes d'aide à la conduite avancés en Europe. Cette évolution indique une reconnaissance croissante des avantages potentiels de ces technologies pour la sécurité routière.

Une nouvelle étude montre que les conducteurs ont de plus en plus peur des véhicules autonomes

Une enquête menée aux Etats-Unis de AAA révèle que la proportion de conducteurs inquiets à l'idée de partager la route avec des véhicules autonomes a grimpé à 66 %, contre 55 % en 2022. Ce bond reflète une méfiance accrue, malgré les progrès technologiques dans le domaine. Parallèlement, seuls 9 % des sondés font confiance à ce type de véhicule, un chiffre stable par rapport à l'année dernière, mais en baisse comparé à 2022. De plus, 25 % des participants se disent incertains quant à ces technologies, révélant une part significative de la population encore indécise sur la question. Cette réticence marque un frein notable pour l'industrie, qui peine à convaincre de la sûreté et de l'efficacité de ces technologies révolutionnaires.

Malgré cette appréhension, l'étude souligne une acceptation face aux aides à la conduite, avec une majorité de participants ouverts au freinage automatique d'urgence et à l'assistance au maintien de voie. Cependant, la fiabilité de ces systèmes d'aide reste questionnée, comme le démontre une autre recherche de l'AAA où le freinage automatique arrière s'est avéré efficace dans seulement 2,5 % des tests. De plus, l'IIHS, réputé pour ses évaluations rigoureuses, a récemment testé 14 de ces systèmes, révélant de réelles lacunes. Cette disparité entre l'intérêt pour les technologies d'assistance et la confiance envers les véhicules entièrement autonomes met en évidence qu’il reste encore du chemin à parcourir pour apaiser les craintes du public.

Source : AAA