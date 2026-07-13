Voler des câbles de recharge peut désormais coûter très cher, la preuve avec cette condamnation

Les vols de câbles sur les bornes de recharge explosent en France et coûtent des millions d'euros aux opérateurs. Le tribunal d'Évry-Courcouronnes vient de condamner deux hommes à de la prison pour ce type de méfait. Cette décision inédite pourrait bien dissuader les prochains candidats.

La voiture électrique gagne du terrain, mais son infrastructure attire de plus en plus les convoitises. Les câbles branchés sur ces stations contiennent du cuivre, un métal recherché et facile à revendre au marché noir. Les opérateurs cherchent des parades, à tel point qu'une intelligence artificielle a été mise au point pour surveiller les fraudes et les dégradations sur les bornes de recharge. La sécurisation de ces équipements devient un enjeu majeur pour toute la filière.

En France, ce phénomène prend une ampleur inquiétante depuis plusieurs mois. Les exploitants multiplient les plaintes face à du matériel sectionné à la disqueuse en pleine nuit. Certains misent sur la technologie, à l'image d'une entreprise britannique qui équipe ses câbles de recharge de traceurs GPS pour les localiser après un vol. La riposte passe désormais aussi par les tribunaux, avec un jugement récent aux effets potentiellement durables sur le secteur.

Le tribunal condamne deux voleurs de câbles de recharge à douze mois de prison

La justice française a tranché pour la première fois avec une réelle fermeté. Le tribunal d'Évry-Courcouronnes a condamné deux hommes le 8 juin 2026 pour des vols de câbles sur des bornes publiques. Le premier écope de douze mois de prison ferme, aménagée sous bracelet électronique. Le second reçoit la même durée, mais avec sursis. Tous deux devront en plus indemniser les opérateurs victimes de leurs agissements. Pour Charge France, l'association qui regroupe la filière, cette peine constitue une réponse pénale d'ampleur inédite dans le pays.

Les chiffres révèlent l'étendue du phénomène sur le territoire. Depuis le début de l'année 2026, les membres de l'association ont déposé 427 plaintes, touchant 27 opérateurs différents. Le préjudice atteint près de 9 millions d'euros, entre remplacement du matériel et pertes d'exploitation. Chaque câble dérobé peut immobiliser une borne pendant plusieurs semaines, le temps de commander la pièce manquante. Ces vols pénalisent donc directement les conducteurs de voitures électriques privés de borne. Didier Liautaud, président de Charge France, espère désormais un véritable effet dissuasif. Cette condamnation pourrait faire jurisprudence et enrayer ces vols qui freinent le développement de la recharge publique.