Voitures électriques : leur prix pourrait baisser très bientôt selon cette étude

Une étude de Goldman Sachs prédit que le prix au kWh des batteries pourrait baisser plus rapidement qu'on ne le pense. Un phénomène qui rendrait les voitures électriques plus abordables qu'aujourd'hui.

Inutile de tergiverser. Quand on demande pourquoi les gens ne souhaitent pas passer à un véhicule électrique, la raison la plus fréquemment avancée est tout simplement le prix des véhicules. Forcément, la plupart des modèles existants ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses, avec des prix avoisinant facilement les 40 ou 50 000 €, selon les options choisies. Certes, les aides du gouvernement comme le bonus écologique, qui augmente, les offres de leasing à 100 € par mois ou les voitures à moins de 20 000 € cherchent à inverser la tendance. Il faudrait cependant un coup de pouce supplémentaire.

Ce dernier pourrait bien venir plus vite qu'on ne le pense, et sans avoir rien à faire. Si on veut baisser le prix d'une voiture électrique, le plus simple est de baisser celui de sa batterie. Le composant, forcément indispensable, est une part importante du prix d'achat final. Et bonne nouvelle : selon les prévisions de Goldman Sachs, le tarif des batteries va baisser d'environ 40 % d'ici 2025, par rapport à 2022. Le prix au kWh tomberait alors à 90 € environ, contre 130 aujourd'hui.

Le prix des voitures électriques pourrait baisser rapidement d'après une étude récente

La baisse annoncée s'explique à moitié par une raison simple : le prix des composants essentiels à la fabrication des batteries de voitures électriques diminue progressivement. Le lithium, le nickel ou encore le cobalt ne sont plus aussi chers à l'achat, et cela devrait continuer dans ce sens. Les analystes estiment ainsi que le tarif des batteries de voitures électriques descendra de 11 % par an entre 2023 et 2030. Un phénomène renforcé par l'émergence des nouveaux types de batteries, comme celles qui utilisent du sodium à la place des matériaux rares habituels.

Selon Nikhil Bhandari, co-responsable de la recherche sur les ressources naturelles et l'énergie propre en Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Research, “la réduction du coût des batteries pourrait conduire […] à une adoption plus large par les consommateurs et à une nouvelle croissance de l'ensemble des marchés […]”. Espérons que les prédictions de l'étude se réalisent.