Voiture électrique : cette batterie au sodium créée en Europe pourrait faire baisser les prix

Après la Chine, c'est au tour d'un pays d'Europe de révéler une batterie électrique au sodium, moins chère et plus écologique que celles qui équipent nos voitures électriques actuellement.



Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus facile et rapide à recharger, et de moins en moins chères. Parmi les avancées technologiques du secteur, celles qui concernent les batteries sont à surveiller de près. Celle-ci se recharge en 5 minutes seulement. Celle-là promet plus d'autonomie et de fiabilité, pour moins cher. La plupart du temps, il s'agit de produit encore à l'état de concept, ou bien réservés à tel ou tel véhicule. En revanche, une technologie pourrait bien révolutionner tout le secteur : les batteries au sodium.

Le principe est simple sur le papier. À la différence des batteries actuelles, un modèle sodium-ion ne contient pas de lithium, de cobalt, de nickel ou de graphite. Ces matériaux sont rares et les extraire devient de plus en plus cher. De son côté, le sel de sodium est un élément présent en grande quantité autour de nous. En fabriquant des batteries avec, on réduit fortement les coûts de production et, mécaniquement, le prix final de la voiture électrique qui en est équipée.

Un pays d'Europe dévoile sa batterie au sodium qui rendrait les voitures électriques moins cher

En plus d'être moins onéreuse, une batterie sodium-ion est également plus performante quand il fait froid et se rechargent plus vite que les modèles actuels. Elles sont aussi plus durables. Le fabricant chinois CTAL garantit le fonctionnement des siennes pendant 18 ans ou sur 800 000 km. En Europe, c'est la Suède qui a dégainé le premier avec Northvolt. Le constructeur dévoile sa batterie sodium-ion et surtout sa capacité énergétique : 160 Wh/kg. Un chiffre qui la place au niveau des batteries LFP (Lithium, Fer, Phosphate).

On peut donc espérer l'arrivée prochaine de cette batterie dans des véhicules électriques, mais ce ne sera pas pour tout de suite. “La première génération de cellules sodium-ion de Northvolt est conçue principalement pour le stockage de l'énergie, les générations suivantes offriront une densité énergétique plus élevée, ce qui ouvre la voie à des solutions de mobilité électrique abordables”, explique le fabricant. Reste que la production de batterie sodium-ion en Europe est une bonne nouvelle, surtout quand la France veut favoriser les voitures électriques produites localement.

Source : Northvolt