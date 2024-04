Voitures électriques : ces phares d’Audi parlent aux conducteurs, pour quoi faire ?

Audi transforme la communication routière avec ses nouveaux feux arrière high-tech sur le Q6 E-Tron. Ces dispositifs lumineux sont conçus pour transmettre des messages clairs et préventifs aux autres usagers de la route.

L'interaction entre les conducteurs a longtemps été limitée à des gestes basiques et souvent ambigus. Audi répond directement à ce problème en proposant des feux arrière innovants qui utilisent des panneaux OLED pour afficher des symboles universels. Le but de ces derniers est de réduire les accidents et d'améliorer la fluidité du trafic.

L'Audi Q6 E-Tron, qui est un des véhicules électriques les plus attendus pour 2024, introduit une première mondiale. Il est équipé de feux arrière capables de communiquer avec les autres conducteurs. Ces feux sont composés de 360 petits panneaux OLED, chaque segment fonctionnant comme des pixels pour créer divers motifs. Les possibilités sont vastes, mais Audi a choisi de simplifier l'usage en proposant huit signatures lumineuses différentes.

Les feux arrières de l’Audi Q6 E-Tron sont composés de 360 petits panneaux OLED

La véritable innovation réside dans la fonctionnalité de ces feux : ils peuvent afficher des triangles rouges pour signaler une urgence ou un danger imminent. Par exemple, si le Q6 détecte un véhicule arrêté ou un accident devant, ou si un autre véhicule s'approche trop rapidement, les triangles s'illuminent pour avertir les conducteurs suivants. Cette nouvelle technologie vise à prévenir les accidents en informant mieux les usagers de la route sur les conditions de circulation immédiates.

Stephan Berlitz, responsable du développement des éclairages chez Audi, explique que le choix des triangles comme symbole universel de danger a été mûrement réfléchi. L'objectif était de trouver un signe qui n’est pas limité par les barrières linguistiques et soit aisément compréhensible par tous, y compris par des enfants ou des personnes qui ne savent pas encore lire.

Outre les alertes de danger, les feux arrière de l’Audi Q6 peuvent également indiquer quand le véhicule est en train de se garer automatiquement, grâce à des triangles ouverts en bas, signalant aux autres conducteurs de garder leurs distances. Cette technologie pourrait transformer la sécurité et les interactions sur nos routes si d’autres constructeurs suivent le mouvement.

Ces feux ne sont que le début d'une série d'efforts d'Audi pour améliorer la communication entre les véhicules. Avec des plans d'expansion pour inclure des messages encore plus détaillés et peut-être même des projections sur la route à côté du véhicule, le constructeur cherche à se préparer pour un avenir où les voitures seront de plus en plus autonomes et où la communication visuelle sera au centre de la sécurité routière.