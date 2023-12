Les conducteurs de Tesla ont plus d’accidents que les autres selon cette étude

Menée par une société spécialisée en assurance, une étude montre que les Tesla sont plus souvent touchées par des accidents de circulation que d'autres marques de voitures. Une affirmation en contradiction avec celles du constructeur qui vante la sécurité de ses modèles.

Si vous aimer parler de voitures avec votre entourage, vous avez forcément entendu au moins une fois un argument du type : “Ah ne me parle pas de [cette marque], tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter ça !”. Peu importe la raison, certains constructeurs ont plus mauvaise réputation que d'autres. C'est peu gênant quand il s'agit de design ou d'options disponibles par exemple, mais beaucoup plus quand on parle de sécurité des véhicules. L'entreprise américaine LendingTree, spécialisée dans les assurances, a voulu confronter les impressions aux chiffres.

Au total, plusieurs milliers de devis établis entre le 14 novembre 2022 et le 14 novembre 2023 ont été analysés. 30 marques ont ainsi été passées au crible sur des critères comme le nombre d'accidents bien sûr, mais aussi les excès de vitesse ou la conduite sous influence de substances. Les résultats sont assez étonnants puisqu'ils montrent que les véhicules Tesla ont un taux d'accidents plus élevé que tous les autres. En moyenne, 23,54 accidents pour 1000 conducteurs sur la période étudiée, quelle que soit la cause.

Les Tesla seraient plus souvent impliquées dans des accidents que d'autres marques selon une étude

En deuxième position, on trouve la marque américaine Ram avec 22,76 accidents pour 1000 conducteurs. Subaru ferme le podium avec 20,90 en moyenne. De son côté, Tesla a toujours vanté les mérites de ses véhicules en matière de sécurité. Il ne faut cependant pas oublier que le système de conduite autonome a plusieurs fois été mis en cause dans des accidents mortels. C'est d'ailleurs une des limite de l'étude de LendingTree, qui ne précise pas si l'accident a une origine humaine ou technologique.

Lire aussi – Tesla doit rappeler 2 millions de voitures à cause des défaillances de l’Autopilot

L'analyse porte également sur le seul marché américain. Aucune marque française, par exemple, n'est prise en compte. Les résultats sont donc à prendre avec des pincettes, mais il est tout de même intéressant de constater le fossé qu'il peut y avoir entre la réputation d'un constructeur et la réalité du terrain.