Voiture électrique : bientôt, la recharge à domicile ne sera plus réservée aux propriétaires de grandes maisons

Un nouveau type de chargeur pour véhicules électriques fait son apparition dans les développements urbains : le ChargeBox DC qui utilise des batteries. Cette technologie promet de simplifier la recharge en milieu urbain et pourrait se présenter comme une alternative viable aux chargeurs traditionnels partagés qui sont souvent jugés moins pratiques et plus coûteux.

L'adoption des véhicules électriques se fait de plus en plus remarquer, mais la recharge dans les espaces résidentiels collectifs reste un gros problème. De nombreux résidents d'appartements trouvent difficile la recharge de leur voiture, certains envisageant même un retour au véhicule thermique pour plus de commodité. Les chargeurs AC traditionnels qui nécessitent de longues heures pour une recharge complète, contribuent à cette frustration.

Face à ces problèmes, une entreprise a peut être une solution. ADS-TEC Energy et sa ChargeBox DC qui possède une batterie tampon. Ce système permet une recharge rapide en utilisant une batterie intermédiaire pour accumuler l'énergie nécessaire. Cela représente un avantage important avec les systèmes de charge traditionnels qui requièrent des installations électriques lourdes et coûteuses ou pour les utilisateurs vivant loin des réseaux de recharge.

Ce chargeur utilise une batterie tampon pour recharger les véhicules en 30 minutes

Le ChargeBox de ADS-TEC Energy qui a été installé récemment au condo Marina Palms à Miami démontre les avantages de ce système. Il est capable de charger à une puissance de jusqu'à 320 kW, ce qui veut dire qu’il peut revitaliser la batterie d’une voiture électrique à 80% en juste 30 minutes – un réel progrès comparé aux 6 à 10 heures nécessaires pour les chargeurs AC.

George Barriere, directeur général de Marina Palms, explique que leur choix du ChargeBox n’a pas requis de modifications majeures de l’infrastructure électrique existante, contrairement à ce qui aurait été nécessaire pour plusieurs chargeurs AC. Cette simplicité d'installation, combinée à une utilisation efficace de l'énergie disponible, permet de répondre rapidement aux besoins croissants de recharge des résidents.

De plus, cette technologie offre une solution plus compacte. Là où des installations AC multiples auraient occupé de nombreux espaces de stationnement, le ChargeBox ne nécessite que deux places. Cette efficacité est d’une grande importance dans les zones urbaines où chaque mètre carré compte.

