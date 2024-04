La nouvelle Tesla Model Y Grande Autonomie débarque en France… avec le bonus écologique !

Après son lancement dans plusieurs pays européens, Tesla vient d'officialiser l'arrivée de la nouvelle Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion en France. Et bonne nouvelle, elle est finalement éligible au bonus écologique 2024 !

Souvenez-vous, ce 11 avril 2024, nous avons évoqué dans nos colonnes le lancement d'une nouvelle version de la Model Y dans plusieurs pays européens. En effet, la marque a décidé d'ajouter une nouvelle variante dans la gamme de son SUV phare : la Grande Autonomie Propulsion.

Concrètement, cette version s'appuie donc sur un seul moteur comme son nom l'indique, tandis qu'elle s'appuie sur une grande batterie NMC (Nickel-Cobalt-Manganèse) de 79 kWh. Résultat, le constructeur promet avec cette itération un rayon d'action conséquent de 600 km en cycle mixte WLTP (du moins avec les roues 19″). En outre, le constructeur avait annoncé une consommation d'énergie record de 14,9 kWh/100 km. Ce qui fait d'ailleurs de cette Grande Autonomie Propulsion la Model Y la plus efficiente de la gamme.

Restait donc à savoir quand la France allait pouvoir bénéficier de cette version, et surtout à quel prix. Pour cause et lors de son annonce, Tesla avait confirmé son lancement dans plusieurs pays européens, comme l'Espagne, le Danemark, l'Italie ou la Belgique… à l'exception de l'Hexagone. Toutefois, le constructeur américain avait confirmé son arrivée chez nous dans les semaines à venir. Côté prix, elle était affichée à 49 970 € en Belgique et à 48 990 € chez nos voisins allemands et espagnols.

La Model Y à l'autonomie XXL débarque en France, avec le bonus éco !

On était donc curieux de savoir si Tesla allait reprendre cette politique tarifaire ou bien l'adapter au marché français pour profiter notamment du bonus écologique 2024. Pour rappel, le prix d'un véhicule ne doit pas dépasser les 47 000 € pour en profiter. Mais en ce mercredi 17 avril 2024, nous avons enfin les réponses à ces deux questions. Pour cause, la Model Y Grande Autonomie Propulsion vient de faire son entrée sur le configurateur français. Et comme nous l'avions estimé dans notre précédent article, Tesla a décidé de proposer cette version à partir de 46 990 € hors option.

Vous l'aurez compris, cette variante est de facto éligible au bonus écologique de 4 000 €. Cela a été confirmé dans un arrêté publié ce 15 avril 2024 dans le Journal Officiel. Avec le coup de pouce gouvernemental, la facture passe donc à 42 990 € après déduction. De cette manière, la Model Y revient dans la course et reste donc une alternative viable à certains concurrents, à commencer par le nouveau Scenic de Renault et ses 625 km d'autonomie, affiché lui aussi à 46 990 € avant déduction du bonus. D'après le configurateur, cette version est d'ores et déjà disponible, avec des délais de livraison estimés entre 2 et 4 semaines.