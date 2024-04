Cette voiture sans conducteur passe son permis de conduire, le résultat va vous surprendre

Dans un monde où la technologie défie les limites de l'imaginable, une voiture sans conducteur franchit une nouvelle étape : passer l’examen du permis de conduire. Entre fascination et scepticisme, les véhicules autonomes, qui commencent à s'intégrer dans plusieurs villes, continuent de remodeler notre vision de la mobilité.

Les voitures autonomes ne font plus partie de la science-fiction. A leur passage, elles créent un mélange d'enthousiasme et de peurs de la part du public. Des entreprises comme Uber Eats commencent même à expérimenter ces technologies pour la livraison de repas, témoignant de leur intégration dans notre quotidien. Toutefois, cette évolution soulève également des questions de sécurité et de fiabilité, incitant les constructeurs à trouver des moyens innovants, et parfois originaux, pour démontrer les capacités et le potentiel de ces véhicules futuristes.

Ainsi, Hyundai fait figure de pionnier avec son Ioniq 5 Robotaxi, un véhicule qui a récemment passé et réussi un examen de conduite simulé à Las Vegas. Cette épreuve a été relevée en collaboration avec la société Motional, spécialisée dans les technologies de conduite autonome. Si elle pourrait en faire rire certains, cette réussite marque une étape importante d’un tout nouveau genre dans la démonstration des capacités opérationnelles et de sécurité des voitures sans conducteur. Le parcours de test, bien qu'effectué sur une piste fermée, comprenait des éléments de trafic et des obstacles potentiels, qui ont mis à l'épreuve la réactivité et la précision du véhicule.

Le Robotaxi de Hyundai a obtenu son permis de conduire avec un parfait sans faute

L'expérience, qualifiée de “simulée” en raison de son cadre contrôlé, a néanmoins permis de dévoiler la maturité de la technologie embarquée dans l'Ioniq 5. Kandice Jones, examinatrice avec plus de deux décennies d'expérience, a supervisé le test. Son approbation, donnée par un sans faute, démontre que ce robotaxi a fait preuve d'excellence dans ses performances. Connue pour sa rigueur, Jones admet elle-même que lors d'une journée type évaluant 18 candidats, seuls 3 repartent habituellement avec le permis.

Cette initiative de la part Hyundai ne vise pas seulement à prouver les compétences de conduite de son véhicule autonome, mais aussi à renforcer la confiance du public envers ces technologies. Avec la mise en service de l'Ioniq 5 Robotaxi dans des villes comme Las Vegas et des projets d'expansion à Los Angeles et au-delà, le constructeur commence à dessiner les contours d'un avenir où la mobilité autonome pourrait très prochainement devenir la norme.