Voitures électriques : les ventes s’envolent en France en novembre, merci Tesla

Le marché français de l'automobile continue de reprendre des couleurs en novembre 2023, et il le doit principalement aux bonnes ventes de véhicules électriques, propulsées notamment par Tesla et sa réédition de la Model 3.

Alors que les ventes de voitures neuves se portent plutôt mal au niveau mondial, le marché français affiche lui une belle santé avec une augmentation des ventes constante depuis quatorze moins maintenant.

Comme l'a révélé le cabinet d'études AAA Data au début du mois, on a compté 152 383 unités vendues en octobre 2023, soit une hausse de 22 % des immatriculations par rapport à la même période en 2022.

Sans surprise, on doit cette performance aux ventes de voitures électriques, qui ont littéralement porté le marché hexagonal. Pour cause, elles représentent désormais 53 % du marché. Nous venons d'apprendre que le marché national a continué sur cette lancée en novembre 2023. En effet, les ventes ont bondi de 14% sur un an. Nous assistons donc à la 15e progression consécutive des immatriculations en France.

Le marché de l'auto français peut remercier l'électrique

Ici encore, le secteur peut remercier les véhicules électriques, avec une envolée des ventes à hauteur de 52 % en un an, après une hausse de 17% en octobre. Ainsi, on a enregistré en novembre 30 769 immatriculations de modèles wattés en France. Notez que cet emballement pour l'électrique ce mois-ci n'est pas anodin.

Dès le 15 décembre 2023, le bonus écologique va faire peau neuve et intégrer dans son barème le fameux score environnemental. Comme nous l'avons expliqué en détail dans nos colonnes, ces nouveaux critères devraient priver de bonus certains modèles très populaires fabriqués en Chine ou aux Etats-Unis. On pense évidemment à Tesla, à la Dacia Spring ou encore à la MG4, accessible depuis peu via un leasing social.

Tesla, Dacia et MG sortent vainqueurs

Avant le durcissement annoncé du bonus écologique, les clients se sont donc rués en concession pour acheter l'un de ces modèles et profiter une dernière fois du coup de pouce de l'Etat. De fait, rien d'étonnant de voir les ventes de la Dacia Spring et de la MG4 exploser en novembre, avec respectivement 2 557 et 1 896 immatriculations enregistrées.

Quant à la couronne des meilleures ventes mensuelles, elle revient à Tesla qui a tout raflé avec le lancement de sa réédition de la Model 3. En effet, le constructeur américain a écoulé en France 6 081 exemplaires de la fameuse Model 3 Highland. C'est simple, la berline électrique s'est hissée à la seconde place des voitures les plus vendues ce mois-ci en France, toutes motorisations confondues. La Renault Clio est toujours en tête avec 7 474 voitures vendues, tandis que la médaille de bronze est attribuée à la Dacia Sandero et ses 5 269 exemplaires écoulés.

Source : Automobile Propre