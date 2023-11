Voici pourquoi vous devriez envisager d’utiliser un VPN pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 3

Le nouveau Call of Duty est disponible. Modern Warfare 3 propose une courte aventure solo, mais ce sont surtout avec ses modes en ligne que le titre va attirer les amateurs de FPS. Pour améliorer votre expérience de jeu, vous pouvez recourir à l’usage d’un VPN. Explications.

PROFITER DE NORDVPN A PRIX CASSE PENDANT LE BLACK FRIDAY

Call of Duty : Modern Warfare 3 s’annonce comme l’un des jeux en ligne les plus populaires pour ces prochains mois. Et si vous désirez profiter à fond de votre expérience de jeu, nous avons une petite astuce à vous soumettre : connectez-vous à un VPN pour jouer. Pourquoi donc ? Nous vous éclairons dans cet article.

Marre du SBMM ? Utilisez un VPN pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare 3

Comme le Battle Royale free-to-play Call of Duty : Warzone, Modern Warfare 3 est doté d’une fonctionnalité très décriée par les joueurs : le Skill-Based Matchmaking (SBMM). Autrement dit, lors de la recherche d’adversaires et de la création d’une nouvelle partie, le système du jeu va faire en sorte de constituer des lobbys regroupant des joueurs de même niveau.

Pour certains joueurs expérimentés, ce procédé est frustrant, car il favorise les débutants et force à la compétitivité. Ils ne peuvent alors pas jouir d’une expérience de jeu plus décontractée lorsqu’ils en ressentent le besoin, puisqu’ils rencontrent systématiquement des ennemis de haut niveau.

C’est là qu’intervient le VPN. En modifiant artificiellement votre région géographique et votre fuseau horaire aux yeux des serveurs de Call of Duty : Modern Warfare 3, vous allez pouvoir trouver des lobbys moins relevés et plus plaisants à jouer. L’idée est de se connecter à un serveur VPN situé dans un pays où l’horaire est favorable : le matin, le début de l'après-midi ou la fin de la nuit. Le jeu est généralement moins fréquenté à ces périodes, et le système de matchmaking doit alors mélanger des joueurs de tout niveau afin de pouvoir lancer rapidement une partie. La difficulté en devient alors plus abordable, et le plaisir décuplé.

Pour les utilisateurs situés en France, il est souvent intéressant de se connecter depuis la Turquie ou les pays d'Europe de l'Est, afin de changer de fuseau horaire sans trop impacter les performances et faire monter la latence. Si le serveur VPN bénéficie de bonnes infrastructures et est situé à proximité d’un serveur Modern Warfare 3, il est même possible que votre ping diminue. Sans compter le fait qu’en dissimulant à votre fournisseur d'accès à Internet le fait que vous jouez à des jeux en ligne, vous empêchez celui-ci de brider la vitesse de votre connexion, une pratique qui existe chez les opérateurs.

PROFITER DE NORDVPN A PRIX CASSE PENDANT LE BLACK FRIDAY

Quel VPN choisir pour Call of Duty : Modern Warfare 3 ?

Pour le jeu en ligne, il est important de choisir un VPN fiable et rapide, pour ne pas altérer l’expérience de jeu. Vous pouvez donc oublier les VPN gratuits, dont les débits et la bande-passante sont limités. Les localisations disponibles sont aussi restreintes, et la plupart d’entre eux récoltent et exploitent vos données pour se financer.

Référence du marché, NordVPN est le compromis idéal entre performances et sécurité. Grâce au protocole NordLynx (basé sur WireGuard), vous conservez une vitesse de connexion élevée, avec un chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) reposant sur des clés de 256 bits, le tout pour un vaste choix de serveurs (plus de 5 920) répartis entre 60 emplacements dans le monde entier.

Audité à trois reprises par des experts indépendants, NordVPN respecte une stricte politique de non conservation des journaux. La plateforme ne conserve donc aucune information sur l’activité de ses utilisateurs sur ses serveurs, leur permettant de vaguer à leurs occupations sans s’inquiéter qu’un tiers accède à leur historique, ou à une liste de fichiers téléchargés.

Une protection anti-menaces intégrée vous protège contre les logiciels malveillants qui peuvent être hébergés par certaines pages web et fichiers. Elle bloque en outre les publicités et les traqueurs, améliorant votre confort de navigation, la vitesse à laquelle chargent les sites web et votre confidentialité sur Internet.

Comment paramétrer NordVPN pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare 3 ?

Si vous jouez à Call of Duty : Modern Warfare 3 sur PC, il vous suffit de télécharger l’application NordVPN pour Windows, de choisir le serveur de votre choix en fonction de son emplacement et de sa latence, puis de lancer votre partie normalement.

Si vous jouez à Call of Duty : Modern Warfare 3 sur console PlayStation ou Xbox, plusieurs options s’offrent à vous pour configurer une connexion VPN avec NordVPN :

Vous pouvez paramétrer NordVPN directement au niveau de votre routeur. Par ce biais, tous vos appareils connectés au routeur bénéficieront de la connexion au VPN.

Vous pouvez créer un hotspot mobile protégé par NordVPN avec un PC sous Windows, auquel la console peut se connecter pour jouir de la même protection VPN et pour faire croire au jeu que vous résidez dans un autre pays.

Toujours avec un PC Windows, vous pouvez partager votre connexion VPN à la console de jeu par l’intermédiaire d’un câble Ethernet.

NordVPN en promotion pour le Black Friday

À l’occasion du Black Friday, NordVPN propose une offre au tarif agressif, avec notamment trois mois d’utilisation offerts. En souscrivant deux ans, l’abonnement revient à l’équivalent de seulement 2,99 euros par mois.

Si vous désirez opter pour une expérience plus complète, encore plus pratique et sécurisée, deux options toutes aussi intéressantes s’offrent à vous :

NordVPN Avancé avec gestionnaire de mots de passe multiplateformes et analyse des fuites de données, en plus de toutes les fonctions citées précédemment, pour 3,99 euros mensuels .

avec gestionnaire de mots de passe multiplateformes et analyse des fuites de données, en plus de toutes les fonctions citées précédemment, pour . NordVPN Premium avec 1 To de stockage cloud et un chiffrement des fichiers de nouvelle génération, plus tout ce que propose déjà NordVPN Avancé, pour 4,99 euros par mois.

Pour moins de 5 euros, vous regroupez ainsi un VPN, une protection contre les menaces, un bloqueur de publicités et de traqueurs, un gestionnaire de mots de passe et une solution de stockage dans le cloud.

Les trois formules d’abonnement sont garanties satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous ne prenez donc aucun risque à essayer le service pour voir s’il vous convient.

PROFITER DE NORDVPN A PRIX CASSE PENDANT LE BLACK FRIDAY

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.