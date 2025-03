Une éclipse solaire partielle visible en France le 29 mars, voici où et quand l’observer

Le 29 mars, un spectacle astronomique fascinant sera visible dans une grande partie de la France. Pendant près de deux heures, la Lune masquera une partie du Soleil, transformant notre étoile en un croissant lumineux. Découvrez à quelle heure et depuis quelles villes l’éclipse sera la plus impressionnante et comment l’observer en toute sécurité.

Les éclipses solaires sont des phénomènes rares qui attirent l’attention des passionnés d’astronomie, mais aussi du grand public. Lorsqu’elles se produisent, la Lune passe devant le Soleil et bloque une partie de sa lumière, créant un spectacle unique. Contrairement aux éclipses totales, où le notre étoile disparaît complètement pendant quelques minutes, cette éclipse partielle laissera une partie de l’astre visible, formant un magnifique croissant lumineux dans le ciel.

Le samedi 29 mars, une éclipse partielle sera observable dans toute la France, avec une occultation plus marquée dans l’ouest du pays. À Brest, jusqu’à 32,5 % du Soleil sera caché, tandis qu’à Paris, ce chiffre descendra à 23,5 %. Plus à l’est, l’intensité du phénomène diminuera progressivement, avec 16 % d’occultation à Strasbourg et seulement 9,9 % à Nice. Cette dernière se déroulera entre 10 h 57 et 12 h 56, en fonction des régions. Même si notre étoile ne disparaîtra jamais totalement, elle offrira un spectacle saisissant à condition que la météo soit clémente.

L’ouest de la France sera aux premières loges pour observer l’éclipse

Les horaires précis varient selon votre localisation. À Brest, l’éclipse commencera à 10 h 57, atteindra son apogée à 11 h 59 et se terminera à 12 h 52. À Paris, elle débutera à 11 h 08, culminera à 12 h 01 et prendra fin à 12 h 56. À Marseille, elle sera visible entre 11 h 11 et 12 h 42. Le meilleur point d’observation en France reste donc le littoral atlantique, où le phénomène sera le plus marqué. Ceux qui souhaitent anticiper l’événement peuvent consulter la carte interactive de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), qui indique les horaires exacts en fonction de chaque ville.

Observer une éclipse solaire nécessite certaines précautions. Il est impératif d’utiliser des lunettes spéciales certifiées EN ISO 12312-2:2015 pour éviter tout risque pour la vue. Les lunettes de soleil classiques ne suffisent pas, et regarder directement le Soleil, même partiellement occulté, peut entraîner des lésions oculaires graves et irréversibles. Contrairement à une éclipse lunaire, qui peut être observée sans danger à l’œil nu, une éclipse solaire expose les yeux à des rayonnements invisibles dangereux, notamment dans les spectres ultraviolet et infrarouge.