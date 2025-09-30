Billets SNCF pas chers pour Noël : on vous explique comment acheter vos places au meilleur prix

Dès ce 1er octobre 2025, la SCNF propose des billets de train pas chers pour la période de Noël, mais pas que. Une occasion à saisir qui nécessite un peu de préparation. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Vous aimez les concerts ? Alors vous vous êtes sûrement déjà levé aux aurores le jour de la mise en vente des tickets pour votre groupe préféré, histoire d'obtenir le précieux sésame avant que toutes les places soient vendues. La situation est facile à imaginer dans ce cadre, beaucoup moins quand il s'agit d'acheter un billet de train. Et pourtant. Depuis quelques années, la SCNF se la joue rockstar en mettant en vente des places pour la période de Noël et au-delà à une date précise. Ici le 1er octobre 2025.

Le but n'est pas seulement d'assurer un trajet vers la destination de son choix, mais bien de profiter de tarifs avantageux. La SNCF est très claire sur les conditions d'accès aux meilleurs prix : premier arrivé, premier servi. C'est aussi simple que ça. Il faut donc savoir exactement comment l'opération fonctionne et se préparer en amont afin d'espérer mettre la main sur des billets pas trop chers. Nous sommes évidemment là pour vous aider.

Quels billets SNCF peut-on acheter à partir du 1er octobre 2025 ?

On parle principalement des billets de train pour Noël, mais ils vont bien au-delà selon les cas. Si vous voyagez en France métropolitaine, vous aurez accès aux trains suivants :

TGV Inoui et Intercités : trains entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026.

: trains entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026. Ouigo : trains entre le 14 décembre 2025 et le 3 juillet 2026.

: trains entre le 14 décembre 2025 et le 3 juillet 2026. TER : trains dans les 3, 4 ou 5 mois prochains, selon la région.

Lire aussi – La SNCF a une idée pour améliorer le Wi-Fi dans les trains, finis les débits ridicules et les coupures intempestives ?

En ce qui concerne les déplacements en Europe, c'est un peu différent :

TGV Inoui Bruxelles, Luxembourg-Paris et Fribourg-Paris : trains entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026.

: trains entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026. TGV Lyria, TGV Inoui France-Italie et vers l’Espagne : trains entre le 14 décembre 2025 et le 29 mars 2026.

: trains entre le 14 décembre 2025 et le 29 mars 2026. DB-SNCF en coopération : déjà disponible pour les trains jusqu'au 30 mars 2026. Le 1er octobre, ajout des trains entre le 30 mars et le 1er avril 2026.

: déjà disponible pour les trains jusqu'au 30 mars 2026. Le 1er octobre, ajout des trains entre le 30 mars et le 1er avril 2026. Eurostar vers l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne : trains entre le 14 décembre 2025 et le 17 mai 2026.

Les achats pour les trains entre aujourd'hui 30 septembre et le 13 décembre 2025 sont déjà ouverts pour la France comme pour l'Europe.

À quelle heure peut-on acheter les billets SNCF le 1er octobre 2025 ?

Officiellement, la SNCF ne donne pas d'heure pour le coup d'envoi. Dans les faits, les billets seront probablement disponibles à la vente à partir de 6h du matin environ. Nous avons nous-mêmes fait l'expérience en 2023 et il était possible de se procurer des places dès 5h45 du matin par exemple. Il est donc fortement conseillé de vous lever tôt si vous le pouvez, sachant qu'il est impossible de savoir si la compagnie ferroviaire va avancer ou reculer l'horaire.

Lire aussi – La SNCF commence à accepter France Identité lors des contrôles de billets

Vous pouvez acheter les billets depuis le site ou l'application SNCF Connect. Les services intermédiaires comme Trainline fonctionnent aussi. Notez qu'en raison de la forte affluence, les plateformes pourront connaître des ralentissements, voire des arrêts purs et simples pendant un certain temps. Comme le site des impôts le jour d'ouverture de la déclaration des revenus.

Cela vaut tout de même le coup de faire l'effort. Selon une étude de Trainline, réserver un Paris-Lille pour Noël dès l'ouverture des ventes permet de réaliser jusqu'à 159 % d'économie. Le prix final pouvant être encore plus bas si vous possédez une carte de réduction SCNF. À ce compte-là, la courte nuit est vite rentabilisée.