Le prix des processeurs Intel va encore augmenter, rien ne va plus

On ne nous épargne rien. Après l'envol du prix de la RAM et des SSD, c'est au tour des CPU de voir leur tarif grimper en flèche.

Crédit : Intel

Monter son propre PC ou acheter un ordinateur déjà monté ou un modèle portable coûte de plus en plus cher. Depuis environ six mois, on assiste à une pénurie de mémoire (RAM et SSD), causée par les besoins des infrastructures d'IA, qui ont fait exploser les prix des composants. C'est au tour du marché des processeurs de suivre cette tendance. Intel a déjà augmenté le prix de ses CPU deux fois cette année, en février puis en mars. Et serait sur le point de le faire une troisième fois, selon le cabinet d'analyses Minutes Logic Society.

“Cette hausse s'inscrit dans la stratégie d'Intel, anticipant une augmentation des livraisons de 50 % en 2026 par rapport à 2025”, explique l'entreprise. “L'objectif est d'atteindre une augmentation cumulée de 30 % par rapport aux prix de 2025, afin de rentabiliser l'investissement dans l'extension des capacités de production et de répondre aux attentes des marchés financiers et des investisseurs”, est-il précisé dans le rapport.

Après la RAM et les SSD, le prix des CPU s'envole

C'est donc cette troisième augmentation de l'année, prévue pour le mois de mai, qui devrait permettre à Intel d'atteindre une hausse de prix de ses CPU de 30 % d'une année sur l'autre. Si vous envisagez d'acquérir un nouveau processeur prochainement, vous êtes donc prévenus : il y a de bonnes chances que les tarifs soient tirés vers le haut dans les semaines qui viennent. D'après les analystes, Intel aurait souhaité se montrer encore plus gourmand, mais ne devrait pas continuer à augmenter ses prix dans les mois qui suivent, pour rester compétitif face à la concurrence d'AMD et des processeurs ARM.

La hausse tarifaire des CPU Intel est la conséquence d'une très forte demande. Les commandes pour processeurs de serveurs auraient bondi de 50 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période l'année dernière. Le marché grand public est aussi en bonne forme, on estime qu'il connaîtra une croissance de 20 % en 2026. Les développeurs de logiciels notamment mettent à niveau leur équipement pour être capables de faire tourner des modèles d'IA puissants en local.


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