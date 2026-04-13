Voici comment iOS 26.4 a rendu un iPhone inaccessible à cause d’un caractère introuvable

Une mise à jour iOS peut-elle vous bloquer hors de votre propre iPhone ? C'est exactement ce qui est arrivé à un étudiant américain après iOS 26.4. Un caractère spécial utilisé dans son code d'accès a tout simplement disparu du clavier de verrouillage.

apple iphone 17 pro max test

Les mises à jour iOS apportent leur lot de nouveautés, mais aussi parfois des bugs inattendus. iOS 26.4 avait déjà été remarquée pour ses huit nouveaux emojis, ses améliorations d'Apple Music et ses correctifs de sécurité. Certains utilisateurs avaient aussi signalé des problèmes de synchronisation iCloud, corrigés depuis par iOS 26.4.1. Mais l'un d'eux a vécu une mésaventure autrement plus grave.

Connor Byrne, étudiant dans une université américaine, n'a plus accès à son iPhone 13 depuis l'installation d'iOS 26.4. La mise à jour a fait disparaître du clavier de l'écran de verrouillage un caractère tchèque qu'il utilisait dans son code d'accès. Ce signe, appelé háček, était disponible sur la rangée du bas du clavier sous iOS 18. Il a été remplacé par un autre caractère dans la nouvelle version du système.

iOS 26.4 bloque un utilisateur hors de son iPhone 13 à cause d'un caractère tchèque disparu du clavier

Selon The Register, le háček reste accessible depuis le clavier principal d'iOS 26.4, mais pas depuis celui qui s'affiche sur l'écran de verrouillage. Ce dernier avait choisi un code alphanumérique plutôt qu'un simple code à chiffres pour renforcer la sécurité de son appareil. Ce choix, pourtant judicieux, s'est retourné contre lui après la mise à jour.

Plusieurs pistes ont été explorées sans succès. Écrire le caractère sur papier et le scanner, brancher un clavier externe ou tenter une récupération depuis iTunes n'ont rien donné. Byrne s'est même rendu dans un Apple Store, mais le Genius Bar n'a pas trouvé de solution. Face ID n'est d'aucun secours non plus, car un code est toujours requis après une mise à jour logicielle.

La situation est d'autant plus bloquée qu'aucune sauvegarde iCloud n'avait été effectuée. Restaurer l'iPhone sur un autre appareil est donc impossible sans perdre toutes les données. En attendant une réponse d'Apple, cet utiisateur utilise un smartphone Android. Il espère que iOS 26.5 corrigera le problème, même si la firme ne lui a pas encore répondu.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ces cratères lunaires vieux de 3 milliards d’années cachent un secret que les scientifiques viennent de percer

On sait depuis longtemps que la Lune cache de la glace dans ses cratères les plus sombres. Ce qu’on ignorait, c’est pourquoi certains en contiennent bien plus que d’autres. Une…

YouTube va arrêter de diffuser de la publicité quand vous regardez une vidéo dans ce scénario précis

Pour favoriser la dynamique d’une vidéo, YouTube va suspendre automatiquement la diffusion des publicités dans certains cas. Le sujet de la publicité est devenu source de tension pour les utilisateurs…

Test de la batterie Bluetti Elite 400 : capacité et maniabilité au juste prix

Bluetti poursuit le développement de son catalogue avec sa nouvelle batterie nomade Elite 400. Un développement à vitesse grand V et notre petit doigt nous dit qu’il n’est pas près…

iScooter i9 : cette trottinette électrique chute à moins de 83 euros, c’est une affaire !

C’est l’un des moyens de transport les plus populaires puisqu’il permet de se déplacer en ville rapidement sans utiliser d’essence et sans transpirer. La réponse : la trottinette électrique !…

PS5 : comment connecter vos écouteurs Bluetooth même s’ils ne sont pas compatibles

C’est un des grands mystères de la PS5 : une console dernier cri, qui coûte tout de même un certain prix et  qui est bel et bien compatible avec le…

Nous avons essayé la UR9S de Hisense, cette TV RGB LED est un régal pour les yeux

À l’occasion du lancement officiel de la gamme TV 2026 de Hisense en France, nous avons eu l’opportunité d’essayer la UR9S, le porte-étendard de la marque pour ce début d’année….

Ce constructeur chinois règle enfin le plus grand problème des longs trajets en voiture

Les constructeurs chinois n’ont plus peur de rien. Seres vient de déposer un brevet pour une idée que personne n’osait imaginer dans une voiture. L’habitacle ne sera plus jamais tout…

Poco F8 Pro : ce smartphone puissant avec la puce Snapdragon 8 Elite chute à moins de 375 €, vite !

Vous avez un budget de moins de 400 euros pour acheter un nouveau smartphone, mais vous voulez un modèle aussi puissant que les flagships récents ? Ne cherchez pas plus…

Écran 165 Hz, ventilateur intégré, GPU dédié, ce nouveau smartphone gaming de Xiaomi fait dans la démesure

Le Redmi K90 Max est le prochain smartphone estampillé gaming de Xiaomi. La fiche technique de ce mobile est assez inhabituelle, entre système à double puce avec GPU dédié, refroidissement…

Google Messages prépare de nouvelles options de personnalisation pour consoler les fans de Samsung

Samsung Messages va bientôt disparaître au profit de Google Messages. Cette annonce est loin de ravir ses utilisateurs qui regrettent le manque de personnalisation de la messagerie de Google. La…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.