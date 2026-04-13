Voici comment iOS 26.4 a rendu un iPhone inaccessible à cause d’un caractère introuvable

Une mise à jour iOS peut-elle vous bloquer hors de votre propre iPhone ? C'est exactement ce qui est arrivé à un étudiant américain après iOS 26.4. Un caractère spécial utilisé dans son code d'accès a tout simplement disparu du clavier de verrouillage.

Les mises à jour iOS apportent leur lot de nouveautés, mais aussi parfois des bugs inattendus. iOS 26.4 avait déjà été remarquée pour ses huit nouveaux emojis, ses améliorations d'Apple Music et ses correctifs de sécurité. Certains utilisateurs avaient aussi signalé des problèmes de synchronisation iCloud, corrigés depuis par iOS 26.4.1. Mais l'un d'eux a vécu une mésaventure autrement plus grave.

Connor Byrne, étudiant dans une université américaine, n'a plus accès à son iPhone 13 depuis l'installation d'iOS 26.4. La mise à jour a fait disparaître du clavier de l'écran de verrouillage un caractère tchèque qu'il utilisait dans son code d'accès. Ce signe, appelé háček, était disponible sur la rangée du bas du clavier sous iOS 18. Il a été remplacé par un autre caractère dans la nouvelle version du système.

iOS 26.4 bloque un utilisateur hors de son iPhone 13 à cause d'un caractère tchèque disparu du clavier

Selon The Register, le háček reste accessible depuis le clavier principal d'iOS 26.4, mais pas depuis celui qui s'affiche sur l'écran de verrouillage. Ce dernier avait choisi un code alphanumérique plutôt qu'un simple code à chiffres pour renforcer la sécurité de son appareil. Ce choix, pourtant judicieux, s'est retourné contre lui après la mise à jour.

Plusieurs pistes ont été explorées sans succès. Écrire le caractère sur papier et le scanner, brancher un clavier externe ou tenter une récupération depuis iTunes n'ont rien donné. Byrne s'est même rendu dans un Apple Store, mais le Genius Bar n'a pas trouvé de solution. Face ID n'est d'aucun secours non plus, car un code est toujours requis après une mise à jour logicielle.

La situation est d'autant plus bloquée qu'aucune sauvegarde iCloud n'avait été effectuée. Restaurer l'iPhone sur un autre appareil est donc impossible sans perdre toutes les données. En attendant une réponse d'Apple, cet utiisateur utilise un smartphone Android. Il espère que iOS 26.5 corrigera le problème, même si la firme ne lui a pas encore répondu.