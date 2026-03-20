Voici comment Ford permet à la Mustang Mach-E 2026 de se recharger plus vite grâce à Apple CarPlay

La Mustang Mach-E 2026 gagne une nouvelle fonction sur CarPlay. Elle prépare sa batterie seule avant d'arriver à une borne de recharge rapide. Les trajets longue distance deviennent plus simples pour les conducteurs sous iPhone.

ford mustang mach-e 2026

La recharge rapide est l'un des critères les plus importants pour les conducteurs de voitures électriques. Sur autoroute, chaque minute perdue à attendre qu'une batterie monte en température se traduit par un arrêt plus long. Nous avions testé la Mustang Mach-E dès 2021 et relevé à l'époque une puissance de recharge perfectible. Depuis, Ford a multiplié les mises à jour logicielles pour améliorer le confort de ses conducteurs.

CarPlay, lui aussi, continue d'évoluer. Apple envisagerait même d'intégrer des assistants comme ChatGPT, Gemini ou Claude directement dans l'interface des voitures connectées. En attendant, Ford vient d'enrichir la compatibilité de la Mustang Mach-E 2026 avec Apple Maps.

La Mustang Mach-E 2026 préchauffe ou refroidit sa batterie automatiquement via la navigation Apple Maps

Selon les informations publiées sur le site officiel de Ford, la Mustang Mach-E 2026 bénéficie désormais du préconditionnement de batterie via Apple Maps sur CarPlay. Concrètement, le véhicule chauffe ou refroidit automatiquement sa batterie pendant le trajet, avant d'arriver à une borne de recharge rapide. Résultat, la voiture est prête à absorber la puissance maximale dès la connexion au chargeur, sans temps d'attente supplémentaire.

Pour en profiter, le conducteur doit planifier un itinéraire incluant au moins une étape de recharge rapide depuis Apple Maps. Le téléphone et la voiture échangent alors les informations nécessaires et affichent sur l'écran central les arrêts prévus ainsi que le niveau de charge estimé à chaque étape. La fonction exige un abonnement Connected Navigation actif et ne se déclenche pas si le niveau de batterie prévu à l'arrivée est inférieur à 5 % ou l'autonomie restante à moins de 16 km. Elle est également indisponible si le conducteur sélectionne manuellement une borne depuis Apple Maps.

Cette nouveauté était déjà disponible via la navigation intégrée du véhicule et Google Maps sur Android Auto. La Mustang Mach-E 2026 est désormais l'un des rares véhicules à proposer cette fonction sur les trois plateformes. Ford n'a pas précisé si les modèles des années précédentes pourraient en bénéficier un jour.


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