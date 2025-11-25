Black Friday : méga promos sur les smartphones et tablettes, on a déniché pour vous les meilleures offres

Le Black Friday est entré dans sa semaine ultime. C'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités du moment. On a sélectionné pour vous les meilleures offres sur les smartphones et tablettes. De quoi économiser gros sur les iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, Xiaomi et bien d’autres.

Samsung, Pixel, Xiaomi… : les meilleures offres du Black Friday

Les meilleures offres sur les tablettes

Les meilleures offres sur les iPhone

Les meilleurs bons plans AliExpress sur les smartphones et tablettes

AliExpress fait aussi son Black Friday. On a rassemblé pour vous les meilleurs offres sur les smartphones et tablettes sur le site du géant chinois. Pour rappel, AliExpress expédie depuis ses entrepôts en France, dans un délai compris entre 2 et 5 jours.

iPhone 16e à 509 € au lieu de 719 €

Le plus abordable des iPhone est à son meilleur prix à 509 € au lieu de 719 € sur Rakuten. C’est une excellente offre si vous recherchez un iPhone récent pour un prix situé aux alentours des 500 €. Pour rappel, l'iPhone 16e est le successeur de l’iPhone SE dont il reprend l’esprit, mais propose un design plus moderne.

Il est équipé d’une puce Apple A18 performante, soit le même que l’on retrouve au cœur des iPhone 16 et 16 Pro Series. Son écran OLED de 6,1 pouces est de la même taille que celui de l’iPhone 16. C’est un bond considérable par rapport aux 4,7 pouces de l’iPhone SE.

Galaxy S25 à 599 € au lieu de 969 €

Le Galaxy S25 est le modèle de base de la série des Galaxy S25 haut de gamme. Lancé à 969 €, il est en ce moment à 599 € sur le site officiel de Samsung dans le cadre du Black Friday. Cela représente une réduction de près de 40%.

Si vous rechercher chez l’expérience Samsung, ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix, avec de belles prestations sur tous les plans : performances, photo, autonomie. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que la puissance de charge passe à 45W, contre 25W pour les modèles des précédentes générations.

Google Pixel 9a à 399 € au lieu de 549 €

Pour le Black Friday, le Pixel 9a est à un prix très intéressant. Alors qu’il a été lancé à 549 €, le Pixel 9a est affiché à 399 € chez Boulanger. Vous profitez d'une réduction de 27%, soit une économie de 150 €.

iPhone Air à 819 € au lieu de 1 229 €

Véritable surprise de cette année, l’iPhone Air est le premier modèle qui prend vraiment des risques en tentant une approche un peu différente. Il se distingue par son extrême finesse et son design revisité, avec un bloc photo horizontal à l’arrière et ses bords à effet miroir.

Alors qu’il a été lancé en septembre dernier à 1 229 €, l’iPhone Air est à son meilleur prix sur Rakuten à seulement 819 €. C’est un prix imbattable en cette période de Black Friday.

Nothing 3a Pro à 379 € au lieu de 479 €

Parlant de smartphones qui prennent des risques, Nothing est une marque qui s’est fait connaître dans ce registre, avec en plus une politique tarifaire compétitive. Le Nothing Phone 3a Pro est une parfaite illustration. Smartphone milieu de gamme performant, il a de nombreux arguments à faire valoir, et notamment sa partie photo. C'est l'un des rares de son segment qui dispose d'un téléobjectif.

Malgré son prix intéressant de 479 € à la base, il fait l'objet d'une belle réduction pendant le pré Black Friday sur Amazon en s'affichant à 379 €. C'est une opportunité à saisir.

Pack Honor 400 Lite + écouteurs Buds X7i à 199 € au lieu de 299 €

Pour moins de 200 €, le Honor 400 Lite représente également une bonne affaire, d'autant qu'il est proposé ici dans un pack avec les écouteurs Buds X7i dans le cadre de la première vague des offres du Black Friday chez Boulanger. Le pack est à 199 € au lieu de 299 €. Vous profitez donc d'une réduction de 33%.

Redmi Note 14 4G et 5G dès 128 €

Le Redmi Note 14 est un modèle d'entrée de gamme qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un smartphone correct pour les tâches courantes du quotidien. La version 4G avec 128 Go de stockage a été lancée cette année à 233 €, mais grâce au Black Friday, elle est à 128 € sur Amazon. Si vous préférez la version 5G, elle est aussi en promo à 188 € au lieu de 303 €.

Voilà pour notre sélection des meilleures offres du Black Friday sur les smartphones. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos récapitulatifs des meilleures offres chez Boulanger et chez Fnac Darty.