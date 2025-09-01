Vite, le pack ventilateur brumisateur et purificateur d’air Shark est 100 € moins cher, c’est une affaire !

Respirer un air frais et pur, c’est ce que tout le monde souhaite. Mais ce rêve peut virer au cauchemar quand arrive la chaleur, la pollution, les allergènes… Heureusement, vous pouvez vous offrir un pack ventilateur brumisateur et purificateur d’air Shark à prix canon grâce à une double baisse de prix.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous souffrez de la chaleur ? Vous ne supportez plus les allergènes qui polluent votre air ? Il existe des solutions, mais elles sont généralement coûteuses et prennent beaucoup de place. Aujourd’hui, il existe une solution à la fois efficace, compacte et pas chère. On vous explique tout.

Pour pouvoir profiter d’une brise de fraîcheur agréable et sans impureté, vous pouvez vous équiper avec le pack purificateur d’air Compact Pro Shark et le ventilateur avec brume intégrée Shark FlexBreeze HydroGo. Il profite actuellement de deux offres promotionnelles cumulables qui permettent de réduire considérablement son prix.

Normalement vendu à 279,99 euros, ce pack est affiché à 249,99 euros. Et si vous ajoutez le code promo ETE30VEN quand vous êtes dans votre panier d’achats, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 30%. Le prix chute alors à seulement 174,99 euros, soit une baisse de prix totale de 105 euros ! Et la cerise sur le gâteau, la livraison est offerte.

Ce pack ventilateur brumisateur et purificateur d’air est à prix sacrifié !

Comme son nom l’indique, le Purificateur d’air Compact Pro Shark est un modèle aux dimensions contenues que vous pourrez poser sur une table de chevet ou dans un coin de votre chambre en toute discrétion.

Très performant, il est capable de capter 99,97% des allergènes et des irritants dans l’air. Grâce à son système de pré-filtre DebrisDefence, le filtre HEPA est protégé des divers débris présents dans l’air comme les peaux mortes, les cheveux, les poils ou les peluches. Et c’est une excellente nouvelle pour votre portefeuille car cette protection permet de garder le filtre HEPA 5 ans tout en gardant des performances optimales.

Ce purificateur d’air est aussi capable de filtrer les odeurs pour s’assurer d’un air sain et agréable dans votre chambre. Silencieux et intelligent, le Purificateur d’air Compact Pro Shark adapte automatiquement ses réglages en fonction de la qualité de l’air.

Et pour faire équipe avec ce purificateur d’air, vous avez le Shark FlexBreeze HydroGo, un ventilateur brumisateur sans fil que vous pouvez utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à sa certification IPX5 et sa protection anti-UV.

Puissant, il a une portée d’action de 20 mètres avec un choix de cinq vitesses et une tête inclinable à 45 degrés. Silencieux, vous pourrez l’installer dans une chambre la nuit sans déranger les personnes qui dorment.

La brumisation est possible grâce à un réservoir intégré de 150 ml d’eau. Équipé de la technologie HydroGo Evaporative Cooling, le FlexBreeze HydroGo produit une brume fine qui donne une sensation de fraîcheur très agréable. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie de ce ventilateur brumisateur, elle peut aller jusqu’à 12 heures d’utilisation.