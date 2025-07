Ce ventilateur purificateur de Rowenta voit son prix chuter de 170 €, profitez-en !

Le mois d’août arrive et vous en avez marre de souffrir de la chaleur chez vous ? Vous souffrez d’allergies et vous avez besoin d’un purificateur efficace mais pas trop cher ? Le ventilateur purificateur Eclipse 2-en-1 de Rowenta est actuellement en promotion. C’est le moment de s’équiper à moindre coût !

Les soldes d’été sont terminées mais il est toujours possible de faire de très belles affaires sur le site officiel de Rowenta. C’est notamment le cas dans le rayon des ventilateurs avec de nombreux produits qui bénéficient de baisses de prix très conséquentes.

Nous avons sélectionné pour vous une offre exceptionnelle sur le modèle Eclipse 2-en-1, un purificateur ventilateur extrêmement silencieux et capable de filtrer 99.95% présentes dans l’air. Ce modèle haut de gamme est normalement vendu au prix recommandé de 399,99 €. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 229,99 €, soit une chute de prix de 170 euros ! En plus la livraison en 3 jours est offerte. Vous n’aurez donc aucun coût supplémentaire et vous pourrez utiliser votre ventilateur purificateur le plus rapidement possible.

Eclipse 2-en-1 de Rowenta : un ventilateur purificateur ultra-performant à prix mini

Avec les allergies qui se multiplient et la canicule qui est de plus en plus courante, de nombreuses familles investissent dans un ventilateur purificateur performant. C’est le cas du modèle Eclipse 2-en-1 de Rowenta.

Grâce à son système de filtration perfectionné avec double filtres haute densité, il élimine jusqu'à 99,95 % des particules fines dans l’air. Vous serez donc débarrassés des poils d'animaux, de la poussière, du pollen, des allergènes ou encore des virus. Il est capable de traiter une pièce de 40m2 !

Mais c’est aussi un ventilateur très performant capable d’offrir une sensation de fraîcheur jusqu’à 8 mètres de distance. Et avec un niveau sonore de seulement 32 dB, vous pourrez le faire fonctionner même la nuit sans être dérangé par le bruit.

Avec la télécommande fournie, vous pourrez personnaliser la ventilation comme bon vous semble en choisissant l’une des 12 vitesses, l’un des 2 modes et en sélectionnant la multi-oscillation.