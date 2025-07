Le ventilateur brumisateur Shark est à son prix le plus bas avec ce code promo, il est parfait pour cet été !

Chaque été, vous souffrez de la chaleur ? Nous avons trouvé pour vous une solution simple et pas cher grâce à ce code promo. Alors ne tardez pas pour en profiter.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Chaque année, on attend l’été avec impatience. Mais chaque été, on se retrouve à souffrir de la chaleur. Que ce soit chez soi ou en vacances, il est très important d’avoir une solution efficace à disposition pour pouvoir se rafraîchir.

Quand la température dépasse 30-35°C, il est important de pouvoir faire baisser la température de vos pièces de vie et de bien être hydraté en permanence, surtout passé un certain âge. Heureusement, il existe un produit très efficace qui vous permet de profiter d’une brise fraîche quand vous en avez besoin.

Ce produit, c’est le nouveau ventilateur brumisateur Shark FlexBreeze HydroGo. Habituellement en vente à 149,99 €, vous pouvez l’acheter en ce moment pour seulement 119,99 € grâce au code promo VENTILATEUR20 qui offre 20% de réduction.

Et pour rappel, notre code exclusif PHONANDROIDSHARK25 qui vous permet d’avoir une réduction de 12% est valable sur tout le site si d'autres modèles vous intéressent. En plus, la livraison est gratuite.

Shark FlexBreeze HydroGo ce ventilateur brumisateur est votre meilleur allié pour cet été

Restez au frais où que vous soyez grâce au Shark FlexBreeze HydroGo. Ce ventilateur brumisateur sans fil a été créé pour vous faire un été plus agréable à l’intérieur mais aussi à l’extérieur.

Léger avec son poids de seulement 2,1 kg, vous pourrez le transporter n’importe où. Résistant à l’eau avec sa certification IPX5 mais aussi aux UV, vous pourrez le laisser sous la pluie ou en plein soleil sans vous soucier qu’il s'abîme.

Il fonctionne avec un réservoir d’eau intégré de 150 ml et utilise la technologie HydroGo Evaporative Cooling pour produire une brume très fine et agréable, parfaite quand il fait très chaud et sec. Sa batterie rechargeable offre une autonomie généreuse pouvant aller jusqu’à 12 heures d’utilisation.

Pour mieux s’adapter à vos besoins, le Shark FlexBreeze HydroGo propose cinq vitesses différentes, une tête inclinable jusqu’à 45 ° et une portée d’air impressionnante pouvant atteindre 20 mètres. Dernier point important, il est à la fois efficace et silencieux. Bref, c’est votre meilleur atout pour profiter des beaux jours sans surchauffer.