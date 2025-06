Cet excellent ventilateur brumisateur Shark passe à prix réduit avec ce code promo, vite !

La canicule s’installe déjà en France et, malheureusement, tout le monde n’est pas équipé pour y faire face. Si c’est votre cas, pas de panique, nous avons trouvé un excellent ventilateur brumisateur de la marque Shark en promotion. C’est le moment ou jamais d’en profiter !

Depuis plusieurs jours déjà, on n’entend plus que ce mot sur toutes les bouches et à la télévision : la canicule. Cette année, elle est très précoce mais aussi très rude avec des températures qui vont dépasser 40°C par endroits.

Face à ce phénomène, il est important de rester hydraté et de faire baisser la température dans vos pièces de vie. Pour cela, vous pouvez utiliser un ventilateur brumisateur qui va produire une brise fraiche très agréable.

Et bonne nouvelle, pendant les soldes, il est même possible d’obtenir une réduction sur ces produits très recherchés des Français, notamment sur le site officiel de la marque Shark, le spécialiste des ventilateurs et aspirateurs.

Normalement en vente à 149,99 €, le nouvel ventilateur brumisateur Shark FlexBreeze HydroGo voit son prix baisser grâce à un code promo exclusif qui vous permet d’avoir une réduction de 12% : PHONANDROIDSHARK25. Ainsi, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 131,99 €. En plus, la livraison est gratuite.

Ce ventilateur brumisateur Shark est moins cher avec ce code

Le Shark FlexBreeze HydroGo est un ventilateur brumisateur compact et sans fil, conçu pour rafraîchir efficacement en intérieur comme en extérieur. Il est donc l’outil idéal pour passer les grosses chaleurs sans trop souffrir.

Grâce à sa technologie HydroGo Evaporative Cooling, il est capable de diffuser une brume ultra-fine qui ne mouille pas vos meubles. Son réservoir d’eau intégré de 150 ml permet une utilisation simple et immédiate.

Avec seulement 2,1 kg sur la balance, il est facilement transportable. Vous pouvez donc le déplacer d’une pièce à l’autre pour toujours rester au frais. Vous pouvez même l’utiliser en extérieur pour profiter du soleil sans souffrir des températures trop hautes. Sa batterie intégrée offre jusqu’à 12 heures d’autonomie à vitesse minimale.

Il propose cinq vitesses et il peut s’incliner de 45°C pour s’orienter parfaitement en fonction de vos besoins. En plus, il est capable de propulser l’air jusqu’à 20 mètres. Résistant à la pluie (IPX5) et aux UV, il s’adapte à toutes les situations, tout en restant silencieux.