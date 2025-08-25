Cet excellent ventilateur brumisateur Shark est à son prix le plus bas avec cette double promo !

Les vacances d’été se terminent. Mais les beaux jours vont se prolonger avec l’été indien. En ce moment, Shark propose un code promo de 30% sur toute sa gamme de ventilateur. Et comme cette offre est cumulable avec les promotions en cours, c’est l’occasion de s’offrir un ventilateur brumisateur performant à petit prix.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Nous commençons tout juste la dernière semaine d’août. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin de l’été et des beaux jours. Chaque année, le mois de septembre nous réserve des journées ensoleillées et chaudes. Il est donc important d’être toujours bien équipé pour que le soleil reste agréable plutôt qu’étouffant.

Pour cela, rien de mieux qu’un bon ventilateur brumisateur. Et bonne nouvelle, en ce moment sur le site officiel de Shark et jusqu’au 5 septembre inclus, vous bénéficiez de 30% sur tous les ventilateurs avec le code promo ETE30VEN. Et comme ce code est cumulable avec les promotions déjà en cours, c’est l’occasion de faire de superbes affaires. C’est notamment le cas avec le ventilateur brumisateur d’intérieur et extérieur Shark FlexBreeze ProMist FA300EU. Normalement en vente à 279,99 €, il est actuellement affiché à 239,99 €. Et en ajoutant le code promo ETE30VEN dans votre panier, le prix final passe à seulement 167,99 €, soit une baisse de prix total de 112 euros ! Et vous n’aurez même pas à payer de supplément pour la livraison puisqu’elle est offerte.

Shark FlexBreeze ProMist : la solution pas chère et polyvalente contre la canicule

Le Shark FlexBreeze ProMist est ventilateur brumisateur sans fil qui sera votre meilleur allié pour profiter des belles journées ensoleillées sans souffrir de la chaleur.

Il s’agit d’un modèle très polyvalent que vous pouvez installer dans une pièce chez vous grâce à son pied qui intègre astucieusement le réservoir d’eau ou bien que vous pouvez emporter avec vous soit en simple ventilateur portable ou bien en ventilateur brumisateur en emportant aussi le réservoir d’eau.

D’ailleurs, vous pouvez l’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur puisqu’il est résistant aux UV et à la pluie. Avec sa batterie, il peut fonctionner jusqu’à 24 heures d'affilée. Puissant, son ventilateur peut atteindre une portée de 20 mètres. Couplé avec son système de brumisation, il peut abaisser la température de 6°C.