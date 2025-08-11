Vite, ce petit ventilateur sans fil Shark pas cher va vous sauver votre mois d’août !

Vous cherchez une solution simple et pas cher pour vous rafraîchir lors des longues journées de canicule ? Le ventilateur Shark FlexBreeze TableMate est la solution idéale et facile à transporter. En plus, vous pouvez vous l'offrir moins cher sur le site officiel avec le code PHONANDROIDSHARK25 !

Le mois d’août est chaque année l’occasion de profiter des longues journées de beau temps. Mais c’est aussi pendant ces quelques semaines que vous risquez de souffrir au maximum de la canicule et particulièrement des nuits étouffantes. Il est donc nécessaire d’investir dans une solution pour profiter d’un air rafraîchi agréable.

Malheureusement, les climatiseurs sont souvent hors de prix et beaucoup trop compliqués à installer. Alors pourquoi ne pas choisir plutôt un ventilateur puissant et efficace. C’est le cas du Shark FlexBreeze TableMate qui peut fonctionner avec ou sans fil. Il est donc très pratique à emmener en vacances ou à déplacer de pièce en pièce.

Normalement en vente à 169,99 €, le Shark FlexBreeze TableMate peut être obtenu à 149,59 € seulement grâce au code PHONANDROIDSHARK25. Pour rappel, ce code promo vous permet d’avoir une réduction de 12% et il est valable sur tout le site si d'autres modèles vous intéressent. En plus, la livraison en 24h est offerte, ainsi que le retour jusqu’à 30 jours si vous n’êtes pas satisfait.

Le ventilateur Shark FlexBreeze TableMate s’emmène partout pour rafraîchir votre été

Nous sommes au plus fort de l’été et vous n’en pouvez plus de finir la journée en sueur chez vous ? Le Shark FlexBreeze TableMate est la solution idéale. Ce ventilateur de table compact peut s’emporter partout, même à l’extérieur. En effet, il est résistant à l’eau et aux UV. Il peut fonctionner en le branchant sur le secteur mais aussi sans fil grâce à une batterie performante qui offre une autonomie maximum de 24 heures.

S’il n’est pas très grand, il est pourtant particulièrement puissant puisqu’il peut rafraîchir jusqu’à 20 mètres de distance. Et comme il peut osciller jusqu’à 180° avec une inclinaison allant jusqu’à 55°C. Vous pouvez le poser dans le coin de votre pièce et profiter de l’air où que vous vous trouviez.

Et pour terminer sur un point très appréciable, ce modèle s’avère très silencieux. Vous pouvez donc le faire fonctionner dans une chambre la nuit mais aussi en travaillant dans le calme.