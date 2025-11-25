Black Friday Boulanger : casque, enceinte, barre de son et écouteurs Bose jusqu’à -39% !

Boulanger dégaine des promotions exceptionnelles pour le Black Friday avec jusqu'à 39% de remise sur une sélection de produits Bose. L'occasion rare de s'équiper en matériel audio premium sans vider votre compte en banque.

Je profite des offres maintenant

Si vous attendiez le bon moment pour craquer sur du matériel audio haut de gamme, c'est maintenant ou jamais. Boulanger propose des promotions vraiment impressionnantes pour le Black Friday avec des remises qui grimpent jusqu'à -39% sur une sélection de produits Bose.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Bose, c'est LA référence en matière de son premium depuis plus de 60 ans, avec une réputation solidement établie auprès des audiophiles du monde entier.

Casques à réduction de bruit, enceintes portables ultra-résistantes, barres de son immersives : l'enseigne française propose des réductions qu'on ne voit pas tous les jours.

Les offres phares du Black Friday Bose chez Boulanger :

39% de remise sur l'enceinte BOSE SoundLink Flex II Noir à 109,99 euros au lieu de 179,99 euros

sur l'enceinte BOSE SoundLink Flex II Noir à 109,99 euros au lieu de 179,99 euros 32% de remise sur la barre de son Bose Smart Soundbar à 349 euros au lieu de 512,35 euros

sur la barre de son Bose Smart Soundbar à 349 euros au lieu de 512,35 euros 25% de remise sur le casque BOSE QuietComfort Ultra Noir à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros

sur le casque BOSE QuietComfort Ultra Noir à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros 25% de remise sur les écouteurs BOSE QuietComfort Noir à 149,99 euros au lieu de 199 euros

Voir toutes les offres du Black Friday Bose chez Boulanger

Jusqu’à -39% de remise sur les meilleurs produits Bose

L'enceinte SoundLink Flex II, c'est 580 grammes de son puissant qui résiste à tout avec sa certification IP67. Elle adapte automatiquement le son selon sa position grâce à la technologie PositionIQ, et ses 12 heures d'autonomie vous accompagnent toute la journée. Proposée à 109,99 euros au lieu de 179,99 euros, elle devient vraiment accessible pour une enceinte de cette qualité.

La barre de son Smart Soundbar transforme votre salon avec le Dolby Atmos qui projette le son dans toutes les directions. Ses 5 haut-parleurs intégrés et sa calibration automatique s'adaptent à votre pièce sans nécessiter de caisson externe. À 349 euros au lieu de 512,35 euros, elle offre une vraie expérience cinéma maison sans exploser votre budget.

Le casque QuietComfort Ultra enveloppe complètement vos oreilles avec une réduction de bruit active qui élimine efficacement les bruits ambiants. Ses 24 heures d'autonomie et sa connexion multipoint permettent de basculer facilement entre vos appareils. Affiché à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros, il devient plus abordable pour profiter du silence absolu.

Les écouteurs QuietComfort offrent la même qualité de réduction de bruit dans un format ultra-compact True Wireless. Avec leur certification IPX4 et leurs 6 heures d'autonomie, ils vous suivent partout, même sous la pluie. À 149,99 euros au lieu de 199 euros, c'est l'occasion de s'offrir du vrai Bose sans se ruiner.

Des offres Black Friday Boulanger à ne pas rater

Ces promotions Black Friday sur la gamme Bose chez Boulanger, c'est clairement une opportunité à saisir si vous lorgnez sur du matériel audio de qualité. Des remises qui atteignent 39%, ça reste assez rare sur cette marque qui ne casse habituellement pas ses prix.

Je découvre les offres Bose chez Boulanger

Que vous cherchiez une enceinte nomade increvable, une barre de son pour votre salon, un casque pour vous isoler ou des écouteurs compacts, vous avez de quoi trouver votre bonheur. Maintenant, comme toutes les bonnes affaires du Black Friday, ça ne durera pas éternellement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.