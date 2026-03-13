Vente flash Nintendo Switch 2 : vite, avec cette grosse chute de prix, la console est plus accessible !

Vous attendez une belle offre pour vous offrir enfin la Nintendo Switch 2 ? C’est le bon moment pour craquer ! Alors qu’elle est normalement en vente à 469,99 €, Amazon la propose actuellement à 399,99 € seulement. N’attendez pas pour en profiter !

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Amazon organise ses Ventes Flash de Printemps du 10 au 16 mars. Durant ces quelques jours, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech. Smartphones, PC portables, tablettes… Aucun appareil n’échappe aux chutes de prix. La dernière console hybride de Nintendo vous fait de l’œil ? Ce bon plan est fait pour vous.

Habituellement en vente au prix conseillé de 469,99 €, la Nintendo Switch 2 est affichée à prix cassé sur Amazon. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 399,99 € seulement. C’est tout simplement son prix le plus bas !

Quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ?

La Switch 2 a rejoint la famille des consoles Nintendo il y a quelques mois seulement. Ce récent modèle apporte son lot de nouveautés, à commencer son design qui a été revu pour être plus ergonomique. Le système d’accroche des Joy-Con a ainsi été changé avec une fixation magnétique à la place des glissières de la Switch 1. L’écran aussi connaît une belle évolution en étant nettement plus grand (8 pouces contre 6,2 sur la précédente génération). Et la qualité d’image a été améliorée pour passer au Full HD (1080p) en mode portable et 4K 60fps lorsque’elle est branchée à la TV.

Cette récente console est également plus puissante puisqu’elle embarque la nouvelle puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere. Les jeux sont plus beaux et l’expérience gagne en fluidé. Et avec la technologie du ray tracing, les effets lumineux et des rendus aquatiques sont nettement plus réalistes. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch 2.

La Nintendo Switch 2 est toujours en vente à 469,99 €. Amazon vous donne la possibilité de vous équiper à prix réduit durant cette vente flash. Profitez-en !