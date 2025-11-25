Garmin Vivoactive 5 : l’excellente montre connectée sport est quasiment à moitié prix pour le Black Friday

La montre connectée Vivoactive 5 voit son prix baisser fortement pendant le Black Friday. Si vous recherchez un modèle polyvalent, avec une bonne autonomie, capable de fournir des informations précises sur vos activités sportives et votre santé, cette offre est à regarder de très près.

Le Black Friday a commencé bien avant l'heure, et notamment chez Boulanger qui propose ses meilleures offres de l'année. La montre Garmin Vivoactive 5 n'échappe pas aux promotions de cette période et s'affiche à un prix très intéressant. Alors qu'il fallait compter 300 € pour se l'offrir à son lancement l'année dernière, elle est actuellement affichée à 160,99 € dans le cadre du Black Friday.

Cela correspond à une réduction de 46%, soit quasiment la moitié du prix de départ. Et considérant le prix le plus bas de ces 30 derniers jours qui est de 229,99 €, la nouvelle réduction accordée est de 30%. C'est une excellente offre sur la montre connectée.

Garmin Vivoactive 5 : une montre connectée sport polyvalente et équilibrée

Si vous n'avez pas le budget des modèles haut de gamme de Garmin, la Vivoactive 5 est une alternative pertinente qui propose l'essentiel de l'expérience offerte par le constructeur. C'est une montre connectée au look sportif qui dispose d'un écran AMOLED de 1,2 pouce très lumineux et fluide, avec la fonctionnalité Always-on.

Elle a un GPS intégré pour suivre votre parcours. La montre est également capable de stocker de la musique sur sa mémoire interne. De quoi joueur en local vos morceaux préférés pour vous entraîner, sans streaming et sans passer par un smartphone.

La Garmin Vivoactive 5 est une montre connectée étanche qui est donc parfaitement adaptée à la natation. Elle prend en charge plus de 30 autres profils d'activités, dont la course, la randonnée, le cyclisme, le Yoga, le Ski, etc. Et pour ce qui est du suivi santé, elle donne accès à des informations précises telles que la fréquence cardiaque, le SpO2 (taux d'oxygène dans le sang), suivi de la qualité du sommeil, etc.