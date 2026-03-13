Canal+ : gare à cette arnaque qui veut voler votre mot de passe et votre compte en banque

Depuis quelques jours, les arnaques se faisant passer pour Canal+ se sont multipliées. Tant et si bien que le groupe a décidé de réagir en prévenant ses abonnés de faire très attention aux courriers qu'ils reçoivent. On vous explique comment ne pas vous faire avoir.

Il semblerait que les arnaqueurs se soient passé le mot. Canal+ a souvent été la cible des pirates souhaitant récupérer les données personnelles de ses abonnés, mais il s'est visiblement passé quelque chose ces derniers jours pour que les choses montent d'un cran. Assez, en tout cas, pour le groupe décide de réagir pour prévenir ses clients de la situation.

“Nous vous informons que de nombreux emails et courriers circulent en ce moment, en reprenant à des fins frauduleuses la charte graphique et le logo de CANAL+”, écrit la chaîne sur sa page d'assistance. “Les auteurs tentent ainsi de récupérer vos informations confidentielles et notamment vos identifiants CANAL+ et vos données de carte bancaire.”

Attention aux messages de Canal+, il s'agit peut-être d'une arnaque

Canal+ indique ne pas avoir subi de nouvelle attaque. Les arnaqueurs utilisent donc des données déjà en circulation sur le dark web pour mener leurs opérations. On retrouve dans le lot aussi bien des tentatives de phishing par mail que des courriers postaux cherchant à récupérer les identifiants de connexion des utilisateurs.

Sur le même sujet — Canal+ : de la pub et la fin du partage de compte, la chaîne envisage de tout chambouler dans ses abonnements

À chaque fois, la méthode est la même et diablement efficace. Les messages reprennent tous à la perfection la charte graphique ainsi que le logo du groupe, tout en étant assez bien écrits pour endormir la suspicion des victimes pas assez attentives. Canal+ a indiqué avoir contacté les autorités compétentes pour tenter de mettre fin à cette campagne.

En attendant, et comme toujours, ne cliquez sur aucun lien qui vous paraît suspect et ne livrez jamais vos identifiants et mots de passe, encore moins vos données bancaires, à quelqu'un vous les demandant par courrier. Si vous êtes déjà tombé dans le panneau, modifiez immédiatement votre mot de passe sur la plateforme et contactez votre banque pour faire opposition.