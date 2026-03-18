X (Twitter) est en panne, le réseau social devient inaccessible

X (Twitter) rencontre une panne mondiale d'envergure ce mercredi 18 mars 2026. Le site web n'affiche plus rien, l'application mobile semble encore fonctionner en partie.

X Twitter
Crédits : ©salarko / 123RF

Le réseau social X (Twitter) a connu des problèmes majeurs rendant bon nombre de ses services et fonctionnalités hors ligne ce mercredi 18 mars 2026 en milieu d'après-midi. D'après nos constatations, il n'est plus du tout possible de se connecter au site web. Le message suivant apparaît au lieu d'afficher les tweets du flux : “Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page”, accompagné d'un bouton pour actualiser.

x panne
Crédit : Phonandroid

Sur l'application mobile, l'expérience est plus aléatoire. En insistant, il est possible d'accéder aux tweets, mais il n'est pas toujours possible d'y réagir. Sur DownDetector, qui recense les incidents de ce type, les signalements ont commencé aux alentours de 15 h 45. À 16 h 45, la situation semble commencer à revenir à la normale, mais on constate encore des ralentissements et nous ne sommes pas à l'abri d'une rechute.

L'app mobile X (Twitter) en partie opérationnelle, le site web à l'agonie

Cette panne de X (Twitter) impacte les utilisateurs en France, mais aussi dans le monde entier. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'origine de l'incident et quand on peut espérer un retour à 100 % de la plateforme. À part privilégier l'app mobile au site web, il n'y a rien à faire pour contourner le souci, car c'est l'infrastructure de X (Twitter) qui est en cause dans ce cas.

panne x
Crédit : DownDetector

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