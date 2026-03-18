Du changement pour Quick Resume sur Xbox avec la nouvelle mise à jour

Une mise à jour arrive sur les consoles Xbox. Elle inclut des nouveautés de personnalisation de l'interface, mais surtout un changement très attendu pour Quick Resume.

Microsoft vient d'annoncer une mise à jour pour ses consoles Xbox. L'un des ajouts les plus importants est la possibilité de désactiver le Quick Resume individuellement pour chaque jeu installé sur sa machine. Avec l'arrivée du SSD qui a considérablement accéléré les temps de chargement en jeu, la fonction Quick Resume est sans doute l'une des plus grandes réussites des Xbox Series. Elle permet de reprendre un jeu au moment où on l'a arrêté, même après plusieurs jours sans activité et plusieurs autres jeux lancés entre temps.

Si l'expérience octroyée par Quick Resume est globalement très bonne, elle est parfois mal prise en charge par certains jeux, provoquant de la frustration chez les utilisateurs. Le Quick Resume peut alors provoquer des bugs, ou empêcher la connexion au compte Xbox dans les titres en ligne, obligeant à fermer le jeu manuellement puis à le relancer. Une perte de temps, alors que Quick Resume est censé nous en faire gagner. Pouvoir le désactiver pour les jeux qui posent problème est une bonne nouvelle.

L'interface Xbox devient plus personnalisable

Avec la mise à jour, les joueurs peuvent aussi ajouter jusqu'à 10 groupes, contre 2 auparavant, à l'écran d'accueil. Leur gestion est en outre simplifiée :

Leur réorganisation s'effectue de la même manière que pour les jeux sur l'écran d'accueil.

Il est plus intuitif d'épingler des groupes à l'écran d'accueil dans « Mes jeux et applications ».

Il est plus facile de voir les groupes déjà ajoutés.

La personnalisation devient plus poussée également via l'ajout d'une option de création d'une couleur personnalisée, en plus des couleurs système par défaut. Un système de nuancier et de paramétrage du contraste et de la luminosité permet de sélectionner avec précision quelle couleur doit dominer dans l'interface.

Ces nouvelles fonctions sont progressivement déployées auprès des membres du programme Xbox Insider (bêta), qui vont pouvoir les tester en avant-première. Une future mise à jour permettra de les rendre disponibles auprès de l'ensemble des joueurs, mais le calendrier précis n'a pas été communiqué.