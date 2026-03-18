Galaxy S26 Ultra : Samsung offre-t-il vraiment 200€ aux utilisateurs pour qu’ils gardent leur smartphone ?

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur affirme que Samsung lui a proposé de lui verser 250 dollars (un peu plus de 200 euros) pour le convaincre de ne pas retourner son Galaxy S26 Ultra. Simple rumeur ou véritable geste commercial de la part du constructeur ? On tente de faire le point sur la situation.

samsung galaxy s26 ultra test

Difficile ne pas apprécier le Galaxy S26 Ultra en tant que tel. Samsung n'a certainement plus à prouver la qualité de ses smartphones et, de fait, son dernier flagship est tout à fait convaincant dans la plupart des domaines. Nous lui avons bien trouvé quelques défauts dans notre test, mais force est de constater qu'il mérite sa place de meilleur smartphone de sa génération. Finalement, la seule chose que l'on peut véritablement lui reprocher, c'est surtout qu'il n'apporte que très peu de nouveautés par rapport à son prédécesseur.

En dehors du fameux Privacy Display, il faut bien reconnaître que la fiche technique du smartphone n'est pas bien révolutionnaire par rapport au Galaxy S25 Ultra. Et il se pourrait que cela soit suffisant pour certains utilisateurs pour qu'ils décident de le retourner à l'envoyeur. C'est, supposément, ce qu'a décidé de faire l'internaute Yash. Et quelle ne fut pas la surprise de ce dernier lorsque le service client du constructeur lui a proposé une ristourne. Et pas une petite : un remboursement de 250 dollars (environ 216 euros).

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Pouvez-vous gagner 200 euros en retournant votre Galaxy S26 Ultra ?

“Samsung paye littéralement les gens pour qu'ils gardent leur Galaxy S26 Ultra”, clame haut et fort Yash. Une affirmation qui a évidemment très vite fait le tour du réseau social. Il suffirait de contacter le service client pour se voir rembourser 216 euros, et en plus garder son smartphone ? Sacrée aubaine. Presque, à vrai dire, un peu trop belle pour être vraie. D'autant que d'après les premiers chiffres de vente qui nous sont parvenus, Samsung ne rencontre pas vraiment de difficulté pour écouler son flagship.

Pour l'heure, il est difficile de confirmer si cette opération commerciale s'applique à tous les utilisateurs. Le post de Yash ayant plus d'un million de vues au moment où sont écrites ces lignes, il y a fort à parier que Samsung ne va pas se risquer à effectuer chacun des remboursements. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est déjà plus valable. C'est en effet que la firme elle-même a répondu à Yash par mail, lorsqu'il lui a demandé s'il était toujours possible de percevoir la ristourne. Il fallait être rapide.

 


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