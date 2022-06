Une PS5 Slim de 2 cm d’épaisseur seulement, ça existe, la preuve en vidéo !

Avec son allure de monolithe, la PS5 reste la console la plus imposante du marché. Naturellement, les joueurs sont nombreux à attendre une éventuelle version Slim de la console de Sony. La chaîne YouTube DIY Perks n'était pas décidée à attendre une annonce du constructeur et a crée sa propre PS5 Slim de 2 centimètres d'épaisseur seulement !

Comme vous le savez peut-être, les rumeurs concernent une éventuelle PS5 Pro se multiplient sur la toile depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020. Pour cause, le constructeur a déposé de nombreuses demandes de brevets relatives à une nouvelle machine.

L'un d'entre-eux, publié en août 2020, laissait entendre que la PS5 Pro serait équipé de deux GPU. Et parmi les dernières révélations en date, une présentation de TLC amène à penser qu'une PS5 Pro et une Xbox Series X 8K pourraient débarquer entre 2023 et 2024. Si l'on en croit le géant chinois, ces variantes plus puissantes seraient capables de faire tourner des jeux en 8K, le tout en 120 Hz.

Bien entendu, rien de tout ça n'a été confirmé par Sony ou Microsoft, et pour l'instant l'heure est toujours à la spéculation. D'autant que les joueurs mettent également beaucoup dandesis l'espoir dans l'arrivée d'une autre formule de la PS5, à savoir une version Slim.

La dernière machine de Sony peut se targuer d'être la console de jeu vidéo la plus imposante du marché. Et qu'on aime ou pas ce design en monolithe, impossible de ne pas reconnaître que la PS5 prend de la place dans votre installation. De fait, une version plus fine et plus légère serait évidemment la bienvenue.

Une PS5 Slim de la taille d'une boite de DVD

Faute d'annonces officielles de la part de la firme nippone, la chaîne YouTube DIY Perks a décidé de créer sa propre PS5 Slim. Son objectif : concevoir une machine de 2 cm d'épaisseur seulement ! Pour ce faire, l'énorme système de refroidissement de la PS5 a été supprimé.

Pour le remplacer, le vidéaste a opté pour un système de Watercooling, ou de refroidissement à l'eau si vous préférez, relié directement au bloc d'alimentation. Durant cette vidéo d'une trentaine de minutes, on peut suivre pas à pas chaque étape du projet, jusqu'au produit final.

Grâce au Watercooling, la température de la puce de la PS5 a fondu comme neige au soleil, passant d'une moyenne de 85/95 degrés à 52 degrés seulement ! Cela représente une baisse significative de 45% de la chaleur. Attention toutefois, si la machine affiche l'épaisseur d'un boitier DVD, il faut composer avec un gigantesque bloc d'alimentation composé de multiples ventilateurs 7X40 AlphaCool et du combo réservoir/pompe/ essentiel au Watercooling.