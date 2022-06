The Last of Us : le prix du remake PS5 scandalise les fans

Le remake de The Last of Us doit débarquer à la rentrée 2022 sur PS5. D'après Naughty Dog, il s'agit d'une refonte en profondeur du titre, avec des graphismes retravaillés et un gameplay modernisé. Néanmoins, une chose fait tiquer les fans : le prix de ce remake.

Comme vous le savez peut-être, le tout premier The Last of Us doit revenir le 2 septembre 2022 sur PS5. En effet, Sony et le studio Naughty Dog ont confirmé la nouvelle du Summer Game Fest. Les joueurs pourront (re)découvrir les premières aventures de Joel et Ellie, avec des graphismes retravaillés, des commandes améliorées, un gameplay modernisé et bien plus d'options d'accessibilité.

PS5 oblige, le jeu exploitera également à 100% les capacités de la DualSense, à savoir les gâchettes adaptatives et le retour haptique. L'audio 3D sera aussi de la partie pour une meilleure ambiance sonore. De prime abord, les fans de la licence ont accueilli ce retour avec enthousiasme. Il faut dire que si le premier opus avait mis tout le monde d'accord, c'est loin d'être le cas du second épisode, qui a clairement déplu à certains joueurs notamment en raison des choix scénaristiques opérés.

80 € pour un remake, la pilule passe mal chez les joueurs

Seulement, la joie et l'excitation sont vite retombées après l'annonce des prix des différentes versions du remake de The Last Of Us. Pour l'édition standard, qui comprendra l'histoire principale et l'extension The Left Behind, il faudra débourser 79,99 €… Soit le prix pratiqué par Sony sur ses dernières exclusivités PS5 comme Returnal ou Rachet & Clank : Rift Apart.

Rajoutez 10 € à la note pour l'édition numérique Deluxe, qui embarque différents bonus in-game. Comme l'ont fait comprendre de nombreux fans sur Reddit, la somme demandée est trop élevée pour un remake. D'autant que pour certains joueurs comme votre serviteur, le jeu a été acheté une première fois sur PS3, puis une seconde fois sur PS4 avec le remastered sorti en 2014.

Sans surprise, passer à la caisse une troisième fois, de plus au prix fort de 80 €, a du mal à passer. Néanmoins la question fait débat, certains estimant que le travail accompli par Naughty Dog sur ce remake justifie cette somme. Et vous, quel est votre avis sur la question ? Dites-le-nous dans les commentaires.