La PS5 Pro et une nouvelle Xbox Series X arriveraient entre 2023 et 2024, selon TCL

Selon une nouvelle fuite provenant d'une présentation TCL, une version de la Xbox Series X et la PS5 sortiront entre 2023 et 2024 avec au programme des jeux tournant en 8K, mais peut-on vraiment y croire ?

Sony et Microsoft se préparent à lancer des versions améliorées de leurs consoles de jeux d’ici les prochaines années, selon un fabricant de téléviseurs. En effet, le géant chinois TCL Technology, surtout connu pour ses téléviseurs abordables, estime que la PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series X seront lancées en 2023 ou 2024, avec des caractéristiques telles que la prise en charge native de la 8K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une diapositive de la présentation allègue notamment que les nouvelles consoles auront droit à des performances équivalentes à une carte graphique RX7700XT de AMD, qui n’existe d’ailleurs toujours pas, et qu’il serait même possible de faire tourner des jeux en 8K à 120 images par seconde. Pour rappel, les PS5 et Xbox Series X actuelles ne sont que capables de faire tourner des jeux en 4K à 120 FPS au maximum, même si les consoles restent compatibles 8K pour les contenus multimédias.

Non, TCL n’a pas dévoilé la date de sortie des prochaines consoles de Sony et Microsoft

Au-delà du fait que Sony et Microsoft n'auraient certainement pas partagé ce genre d’information, il y a d'autres facteurs qui portent à croire que TCL ne fait que spéculer sur une date de lancement d’une nouvelle génération. En effet, alors que les deux consoles ont déjà lancé des mises à jour de mi-cycle par le passé, la Xbox Series X et la PlayStation 5 ont moins de titres de nouvelle génération disponibles à ce stade de leur cycle de vie que n'importe quel autre lancement de plateforme réussi dans l'histoire.

Il ne fait aucun doute que Sony et Microsoft travaillent déjà sur une nouvelle génération de consoles, mais il semble impossible que celles-ci arrivent dès l’année prochaine, sachant que de nombreux joueurs n’arrivent toujours pas à mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Les PS4 Pro et Xbox One X étaient, elles, arrivées assez rapidement sur le marché après la sortie des PS4 et Xbox One, car le marché était en pleine transition vers les TV 4K, et ces dernières n’étaient pas capables d’aller au-delà du 1080p. La situation est très différente aujourd’hui, puisque bien que des TV 8K soient disponibles sur le marché, celles-ci sont encore très loin de s’imposer à cause de prix beaucoup trop élevés, mais aussi à cause du manque de contenu compatible sur les plateformes de streaming.

Source : ppe