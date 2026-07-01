Canal+ cesse la diffusion de plusieurs chaînes du Groupe TF1, la guerre est déclarée

Canal+ et TF1 ont chacun publié un communiqué annonçant la fin de la distribution par le premier de chaînes du second. Les deux groupes renvoient la faute à l'autre.

Nouvel épisode de tensions entre Canal+ et TF1. En 2022, Canal + cessait la diffusion des chaînes du groupe TF1 suite à un désaccord entre les deux entités. Il aura alors fallu attendre plus de deux mois pour que la situation revienne à la normale. Un peu moins de 4 ans plus tard, les deux géants de l'audiovisuel français s'opposent à nouveau.

TF1 a été le premier à dégainer un communiqué cinglant. “Le Groupe TF1 prend acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de plusieurs de ses chaînes. Cette coupure réitérée amène le groupe TF1 à réfléchir à sa stratégie de partenariat de distribution dans un contexte de développement très fort de la distribution digitale”, s'exprime-t-il.

La guerre a repris entre Canal+ et TF1

Sont visées les chaînes TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV. “Ces trois chaînes occupent chacune une place singulière dans le paysage audiovisuel français : TV Breizh chaîne mini généraliste leader des chaînes thématiques, Histoire TV première chaîne de l'univers découverte, et Ushuaïa TV seule chaîne 100 % dédiée à la protection de l'environnement”, qui ne sont donc plus disponibles auprès des abonnés Canal+, regrette TF1.

En réponse, Canal+ a utilisé un langage très proche de celui de son rival, mais en lui reprochant bien sûr l'échec des négociations. “Le groupe Canal+ prend acte de l’échec des discussions engagées avec le Groupe TF1 et cessera en conséquence la distribution de ses chaînes thématiques TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV, en France et en Suisse”.

“Malgré plusieurs mois de négociations, il [le groupe Canal+, ndlr] n’a pas été en mesure d’aboutir à un accord global alors même qu’il était prêt à en améliorer les conditions en tous points pour TF1”, ajoute l'entreprise dirigée par Maxime Saada. Une petite phrase loin d'être anodine : Canal+ sous-entend ici que TF1 s'est montré trop gourmand, et que c'est pour cette raison que ses clients sont privés de ces chaînes.

Pour l'instant, les autres chaînes du groupe TF1 restent accessibles dans l'Hexagone. Mais si les relations ne s'améliorent pas d'ici à l'échéance et à la révision du contrat qui lie les deux protagonistes, on peut s'attendre à ce que l'ensemble des chaînes et services de TF1 disparaissent chez Canal+. Ce dernier se déclare “ouvert au dialogue” et “disponible pour reprendre les discussions en vue de parvenir à un accord reposant sur des bases raisonnables, équilibrées et pérennes, préservant les intérêts des deux groupes”, renvoyant la balle dans le camp de TF1.

Toutes les chaînes TF1 cessent d'être diffusées par Canal+ en Afrique

TF1 dénonce Canal+ en expliquant que le groupe s'attaque au secteur du documentaire en arrêtant de diffuser Ushuaïa TV et Histoire TV. “Leur retrait des offres Canal+ prive un large public d'un accès facilité à ces contenus et représente un signal préoccupant pour l'ensemble de la filière”, estime le groupe de la première chaîne.

“Ces chaînes restent accessibles via l'ensemble des autres distributeurs en France métropolitaine, dont Bouygues Telecom, SFR, Orange,

Free, Vitis, BIS TV, NordNet, ainsi que de nombreux distributeurs locaux, et demeurent également disponibles en Outre-mer auprès des principaux opérateurs”, rappelle TF1, qui cherche clairement à inciter les abonnés Canal+ à changer de crémerie.

Sur le continent africain, les conséquences du conflit sont pires encore. En plus de TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV, TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sont aussi retirées des offres Canal+. Les services de replay associés n'y sont plus disponibles également. Ici aussi, TF1 exhorte les clients de Canal+ à aller voir ailleurs pour continuer de recevoir l'intégralité des chaînes du Groupe TF1. Elles “restent accessibles dans de nombreux pays via d'autres distributeurs, notamment Orange, Digital Virgo, Malivision et Mauritius Telecom”, explique TF1, qui ajoute qu'il est aussi possible de passer par le streaming pour visionner des contenus sur ses plateformes.

“Canal+ entretient des partenariats de long terme avec l’ensemble des grands acteurs historiques français ainsi qu’avec les principales plateformes internationales de streaming”, conclut de son côté Canal+, qui souligne ainsi que les problèmes se produisent toujours avec un même acteur, TF1.