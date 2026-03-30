Canal+ change : nouvelles chaînes, numérotation modifiée… Voici ce qu’il faut savoir

Canal+ annonce plusieurs changements. Arrivée de nouvelles chaînes, disparition de certaines, numérotation remaniée… Voyons ce qu'il faut retenir pour ne pas vous retrouver perdu au prochain allumage de votre décodeur.

Canal+
Crédits : 123RF

Si Canal+ innove parfois en intégrant des fonctionnalités inattendues comme ChatGPT, les abonnés au bouquet TV s'intéressent surtout aux diverses chaînes qui le composent. Comme dans tous les services de ce genre, certaines s'ajoutent et d'autres disparaissent au fil du temps. Avec à chaque fois un remaniement obligatoire de la numérotation qui demande de changer un peu ses habitudes.

Lire aussi – Canal+ et TF1 demandent à l’UE de réguler les Smart TV Samsung, Google TV, Apple TV et Fire OS

C'est exactement ce qu'il va se passer à partir d'aujourd'hui, 30 mars 2026 puisque Canal+ dévoile un nouveau plan de service. Précision importante : il n'est pas identique selon que vous receviez les chaînes du groupe par Internet ou par satellite. Tout le monde devrait y trouver son compte cela dit, que ce soit en terme de nouvelles chaînes ou de prise en charge de nouveaux formats d'image. Passons en revue tout ce qui va changer.

Voici tous les changements annoncés par Canal+

Commençons par les 3 chaînes qui rejoignent le bouquet Canal+ :

  • Love Nature : une chaîne consacrée aux documentaires animaliers, visible en ADSL, fibre et OTT uniquement. Direction le canal 116 sur Canal+, 127 sur la TNT. Notez qu'il n'y a pas de replay.
  • Dogs & Cats : comme son nom l'indique, elle se centre sur les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Là aussi, pas d'accès via satellite et pas de replay. Les canaux sont 121 (Canal+) et 132 (TNT).
  • Canal+ Magic : déclinaison pour la France de la chaîne déjà diffusée en Afrique. Accessible si vous êtes abonné au Pass Afrique sur le canal 387 (Canal+ et TNT). Comme les deux autres chaînes citées, pas de réception satellite. En revanche, des replays sont disponibles.

Les arrêts de chaînes ne concernent que le satellite. Il perd BFM Business, ainsi que les radios RTL, RTL2 et Fun Radio. En contrepartie, la qualité d'image UHD HDR arrive en réception satellite sur :

  • France 2 en zapping 2 et 302.
  • Canal+ en zapping 4 et 9.
  • Canal+ Box Office en zapping 13.
  • Événement 4K en zapping 64.

Canal+ recommande de laisser le réglage de l'HDR en Auto sur le décodeur, afin d'éviter l'affichage d'un écran noir ou une qualité dégradée en cas de non compatibilité. Enfin, plusieurs chaînes change de numérotation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Changement numéro chaines Canal+
Les nouveaux numéros de chaînes sur bouquet Canal+

La mise à jour du décodeur a dû se faire automatiquement dans la nuit du 29 au 30 mars 2026. Si vous ne voyez pas les changements :

  • Lancez une recherche rapide des chaînes en satellite (Menu > Paramètres > Recherche des chaînes > Recherche rapide​).
  • Redémarrez votre équipement ADSL, fibre ou OTT.
  • Déconnectez puis reconnectez l'application Canal+.

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

The Pirate Bay : vous ne devinerez jamais depuis combien de temps le plus vieux torrent du site est actif

Si l’apogée de The Pirate Bay est depuis longtemps derrière lui, certains fichiers continuent d’être partagés par ses utilisateurs, et ce depuis des années. Le torrent qui détient le record…

Super Mario Galaxy, le film : combien de scènes post-génériques pour le nouveau phénomène de Nintendo ?

Il ne reste plus que quelques heures avant que les fans puissent enfin découvrir Super Mario Galaxy, le film. Et il semble que Nintendo ait déjà prévu de faire durer…

Désespéré pour vendre son Cybertruck, Tesla cible désormais les conducteurs qui perdent la vue

Un conducteur qui perd la vue achète un Cybertruck pour le FSD, et Tesla relaie fièrement la vidéo. Le problème est simple, si le système plante, qui reprend la main…

HUAWEI WATCH GT Runner 2 : bien plus qu’une montre de running

GPS ultra-précis, suivi santé en temps réel, autonomie de deux semaines : la HUAWEI WATCH GT Runner 2 s’adresse aux coureurs, mais pas seulement. Tour d’horizon d’une montre sport pensée…

Windows 11 : cette erreur d’installation est si critique qu’elle oblige Microsoft à retirer la dernière mise à jour

C’est à croire que les bugs font partie intégrante des mises à jour Windows 11. Mais, cette fois-ci, les erreurs d’installation apportées par la dernière mise à jour non liée…

Les PC Windows plantent trois fois plus souvent que les Mac d’Apple, selon ce rapport

La fiabilité des Mac et autres iPhone est régulièrement mise en avant par la marque à la pomme. Et un nouveau rapport, baptisé « State of Digital Workspace », vient…

PC

Android renforce sa lutte contre le sideloading, préparez-vous à une attente interminable

Google met en place de nouvelles mesures pour sécuriser le téléchargement d’applications tierces sur Android. Il faudra en effet se soumettre à un délai de 24 h pour pouvoir profiter…

Star Wars Maul – Seigneur de l’ombre : date de sortie, histoire, casting, ce qu’il faut retenir de la nouvelle série Disney+

C’est l’événement que les fans de la galaxie lointaine attendaient pour ce printemps 2026. Après des années de rumeurs, le plus célèbre des apprentis Sith revient enfin sur Disney+ dans…

Cette extension très populaire pour Google Chrome met vos données personnelles en danger, faites attention

Des chercheurs en cybersécurité viennent de tirer la sonnette d’alarme. Une extension de Google Chrome permettrait en effet à des hackers de subtiliser vos données en un rien de temps……

Android 17 : grâce cette fonctionnalité inédite, la vitesse de charge des smartphones s’améliore du tout au tout

À l’occasion de la bêta 3 d’Android 17, Google est en train de tester une fonctionnalité bien pratique. Cette dernière, baptisée « Priority Charging », permet de mettre en pause…