Canal+ change : nouvelles chaînes, numérotation modifiée… Voici ce qu’il faut savoir

Canal+ annonce plusieurs changements. Arrivée de nouvelles chaînes, disparition de certaines, numérotation remaniée… Voyons ce qu'il faut retenir pour ne pas vous retrouver perdu au prochain allumage de votre décodeur.

Si Canal+ innove parfois en intégrant des fonctionnalités inattendues comme ChatGPT, les abonnés au bouquet TV s'intéressent surtout aux diverses chaînes qui le composent. Comme dans tous les services de ce genre, certaines s'ajoutent et d'autres disparaissent au fil du temps. Avec à chaque fois un remaniement obligatoire de la numérotation qui demande de changer un peu ses habitudes.

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C'est exactement ce qu'il va se passer à partir d'aujourd'hui, 30 mars 2026 puisque Canal+ dévoile un nouveau plan de service. Précision importante : il n'est pas identique selon que vous receviez les chaînes du groupe par Internet ou par satellite. Tout le monde devrait y trouver son compte cela dit, que ce soit en terme de nouvelles chaînes ou de prise en charge de nouveaux formats d'image. Passons en revue tout ce qui va changer.

Voici tous les changements annoncés par Canal+

Commençons par les 3 chaînes qui rejoignent le bouquet Canal+ :

Love Nature : une chaîne consacrée aux documentaires animaliers, visible en ADSL, fibre et OTT uniquement. Direction le canal 116 sur Canal+, 127 sur la TNT. Notez qu'il n'y a pas de replay.

: une chaîne consacrée aux documentaires animaliers, visible en ADSL, fibre et OTT uniquement. Direction le canal 116 sur Canal+, 127 sur la TNT. Notez qu'il n'y a pas de replay. Dogs & Cats : comme son nom l'indique, elle se centre sur les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Là aussi, pas d'accès via satellite et pas de replay. Les canaux sont 121 (Canal+) et 132 (TNT).

: comme son nom l'indique, elle se centre sur les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Là aussi, pas d'accès via satellite et pas de replay. Les canaux sont 121 (Canal+) et 132 (TNT). Canal+ Magic : déclinaison pour la France de la chaîne déjà diffusée en Afrique. Accessible si vous êtes abonné au Pass Afrique sur le canal 387 (Canal+ et TNT). Comme les deux autres chaînes citées, pas de réception satellite. En revanche, des replays sont disponibles.

Les arrêts de chaînes ne concernent que le satellite. Il perd BFM Business, ainsi que les radios RTL, RTL2 et Fun Radio. En contrepartie, la qualité d'image UHD HDR arrive en réception satellite sur :

France 2 en zapping 2 et 302.

en zapping 2 et 302. Canal+ en zapping 4 et 9.

en zapping 4 et 9. Canal+ Box Office en zapping 13.

en zapping 13. Événement 4K en zapping 64.

Canal+ recommande de laisser le réglage de l'HDR en Auto sur le décodeur, afin d'éviter l'affichage d'un écran noir ou une qualité dégradée en cas de non compatibilité. Enfin, plusieurs chaînes change de numérotation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

La mise à jour du décodeur a dû se faire automatiquement dans la nuit du 29 au 30 mars 2026. Si vous ne voyez pas les changements :