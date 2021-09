Une nouvelle Xbox Series S avec un meilleur CPU pourrait débarquer dès 2022 au prix de 350$

Microsoft s’apprêterait à dévoiler une version améliorée de la Xbox Series S dès l’année prochaine. Selon le Youtuber Moore’s Law is Dead, elle serait équipée d’un CPU AMD gravé en 6 nm, voire basé sur l’architecture RDNA 3. Elle coûterait 350 dollars, tandis que le modèle actuel serait rétrogradé à 250 dollars. La Xbox Series X aurait à son tour droit à son upgrade en 2023.

Cela ne fait même pas un an que la PS5 et les Xbox Series X/S sont sorties et déjà, des rumeurs de nouvelles versions circulent. La console de Sony a bien eu droit récemment à un nouveau modèle plus léger, mais aucun changement au niveau hardware n’est à souligner. Pourtant, la firme japonaise a déjà fait part de sa volonté de modifier les composants de sa machine pour pallier à la pénurie qui sévit depuis l’année dernière. Son concurrent direct pourrait bien avoir la même idée.

Dans une vidéo postée ce 8 septembre, le Youtubeur Moore’s Law is Dead révèle que Microsoft prévoit de sortir une nouvelle Xbox Series S en 2022. La principale amélioration se trouverait au niveau du CPU, cette fois gravé en 6 nm, contre 7 nm pour l’actuel. Plus puissant que ce dernier, il serait toujours basé sur l’architecture RDNA 2. Toutefois, il n’est pas impossible que le constructeur opte pour la RDNA 3, celle-ci étant en passe de se démocratiser.

Une nouvelle Xbox Series S plus puissante à 350 dollars

Ce n’est pas un hasard si Microsoft prévoit d’améliorer d’abord la Xbox Series S plutôt que sa grande sœur plus puissante. Depuis sa sortie, les développeurs se plaignent de soucis de performance, rendant très difficile l’optimisation des jeux sur les deux plateformes. Cette version pourrait ainsi résoudre ces problèmes. De là à dire que la console sera capable d’afficher la 4K, il y a un pas sûrement un peu trop ambitieux que l’on se tiendra de franchir. Selon Moore’s Law is Dead, cette Xbox Series S flambant neuve sera vendue au prix 350 dollars.

Le modèle actuel subira ainsi un rabais conséquent en étant commercialisé à 250 dollars. De plus, le Youtubeur prévoit que la Xbox Series X aura également droit au même sort en 2023. Mais avant de se réjouir, mieux vaut prendre cette information avec des pincettes. Contrairement à Sony, Microsoft n’a donné aucun signe concernant sa volonté d’améliorer ses consoles next-gen. Quand bien même cela est dans ses projets, la pénurie de composants qui frappe durement les consoles pourrait bien l’obliger à revoir ses ambitions à la baisse.