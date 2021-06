Xbox Series S : un projet Kickstarter veut transformer la machine en console portable

Votre Xbox Series S pourrait bientôt devenir la meilleure console portable du monde grâce à un nouveau Kickstarter. Ce projet fou a pour objectif de fournir un écran à la console, pour pouvoir y jouer où que vous soyez.

Le “xScreen” est un dispositif attachable que les propriétaires peuvent connecter à leur Xbox Series S et utiliser comme un écran. Ce dernier a une définition de 1080p et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela signifie qu’il ne sera pas possible de profiter de certains jeux en 4K et en 120 images par seconde. Le dispositif est également équipé de haut-parleurs intégrés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la ressemblance avec ordinateur portable est frappante.

Le plus intéressant, bien sûr, n’est pas la fiche technique de l’écran, mais bien son atout principal : pouvoir transformer une Xbox Series S en console portable. Nous vous expliquions d’ailleurs en début d’année pourquoi Microsoft n’a jamais sorti de version portable. On peut également souligner que puisqu’il est uniquement possible d’acheter des jeux au format digital, vous n’aurez pas à transporter toutes vos boîtes de jeu lors de vos déplacements.

Quand sera lancé le projet KickStarter ?

Le Kickstarter n'a pas encore été lancé, mais il semble déjà être bien reçu par les internautes. Cependant, le projet n’est pas complètement original, puisqu’il ne s’agit pas du premier écran de la sorte. En effet, ce genre de dispositifs existait déjà pour certaines consoles telles que la GameCube. En 2018, un moddeur avait également réussi à transformer la Xbox One X en une console portable pour 2000 euros.

Le lancement du Kickstarter du xScreen est prévu pour bientôt, mais toute personne intéressée peut déjà réserver le périphérique pour 1 dollar symbolique sur le site Web de xScreen, ce qui verrouillera son prix “early bird” de 159 dollars pour les 200 premières unités. Les 200 suivantes passeront à 189 dollars, tandis que le prix final sera bien plus élevé. Il faudra débourser 249 euros pour l’écran.

En attendant la sortie du xScreen, il faut savoir que les consoles Xbox sont également disponibles de manière dématérialisée grâce à xCloud. Hier, nous apprenions même qu’il serait bientôt possible de jouer à la Xbox sur n’importe quelle smart TV, et ce même sans avoir de console.

Source : xScreen