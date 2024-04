Une nouvelle vidéo du Pixel 9 Pro, Huawei lève le voile sur ses Pura 70, c’est le récap’ de la semaine

Découvrez le design potentiel du Pixel 9 Pro, la série Pura 70 officiellement dévoilée par Huawei, une astuce pour libérer de l’espace de stockage sur Google Photos, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Huawei lève le voile sur les quatre appareils de sa nouvelle gamme Pura 70, une vidéo présente le design potentiel du Pixel 9 Pro de Google. Cette semaine, on vous explique comment libérer de l’espace de stockage dans Google Photos et on fait le point sur les nouvelles descriptions détaillées dans Google Maps qui faciliteront la recherche de stations de recharge pour voitures électriques.

À quoi pourrait ressembler le Pixel 9 Pro ?

Si l’on ne connait pas encore la date de sortie du smartphone haut de gamme de Google, on s’interroge sur le design du futur flagship. Une nouvelle vidéo partagée sur la chaîne YouTube Technizo Concept donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le Pixel 9 Pro. Il ne s’agit bien sûr que de rendus de concepts, mais n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour avoir un aperçu du design potentiel du futur smartphone.

Lire : Pixel 9 Pro : cette vidéo nous donne un meilleur aperçu du nouveau design du smartphone

Faîtes de la place pour vos clichés dans Google Photos

Vous manquez d’espace dans votre application Google Photos ? Pas d’inquiétude, une nouvelle fonctionnalité déployée en janvier 2024 vous permettra de libérer de la place facilement en vous rendant dans vos paramètres et en ouvrant la fonction Empiler les photos similaires. Ainsi, vous pourrez accéder aux photos qui se ressemblent, identifier les doublons inutiles, faire le tri et mieux organiser votre galerie.

Lire : Envie de libérer de l’espace sur Google Photos ? Utilisez cette astuce toute simple

Le réacteur expérimental KSTAR atteint un nouveau record

C’est en Corée du Sud que des scientifiques mènent un projet baptisé KSTAR dont le but est d’explorer la technologie de la fusion nucléaire. Une récente mise à jour a permis au réacteur expérimental KSTAR d’atteindre un nouveau record de température. En effet, le réacteur a maintenu un plasma à 100 millions de degrés pendant 48 secondes, soit l’équivalent de 20 000 soleils.

Lire : Ce réacteur nucléaire chauffe autant que 20 000 soleils, voici pourquoi c’est une révolution

Google Maps simplifie l’expérience des conducteurs de voitures électriques

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'un véhicule électrique, une nouvelle fonctionnalité très pratique débarque dans Google Maps. En effet, l’application de navigation possèdera bientôt des descriptions détaillées permettant aux conducteurs de facilement trouver des stations de recharge pour leur voiture électrique. Les avis d’utilisateurs et l’IA permettront donc aux automobilistes de trouver des points de recharge électrique, de connaître le temps d’attente ainsi que le type de prise utilisée.

Lire : Google Maps : voilà une nouveauté que les conducteurs de voitures électriques vont adorer

Huawei officialise les 4 smartphones de sa série Pura 70

Contrairement à ses habitudes, Huawei n’a pas organisé d’évènement de lancement pour présenter officiellement sa nouvelle gamme, la Pura 70. Cette nouvelle série sera composée de quatre nouveaux smartphones, à savoir le Pura 70 standard, le modèle Pro, le Pro+ et enfin la version haut de gamme, le Pura 70 Ultra, qui pourrait devenir l’un des meilleurs photophones du marché. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la fiche technique et les prix des Pura 70.

Lire : Huawei lance les Pura 70, les nouveaux rois de la photo sous Android ?

Nos tests de la semaine

Nothing Ear : les meilleurs écouteurs à moins de 150 euros sur le marché

Si vous cherchez des écouteurs confortables, qui offrent un son de qualité et une réduction de bruit active efficace, les Nothing Ear sont faits pour vous. On adore son application intuitive et complète, son égaliseur précis, son design iconique et son prix attractif. On regrette que le plastique transparent vieillisse mal. Le Press Touch n’est pas toujours pratique et le mode son environnant est perfectible.

Lire : Test Nothing Ear : des petits riens qui améliorent l’expérience

Withings ScanWatch Nova : une belle montre mais pas la meilleure pour le sport

Notre test a confirmé que la Withings ScanWatch Nova offre une très belle autonomie, est étanche jusqu’à 100 mètres et est livrée avec un chargeur amélioré et tous les accessoires nécessaires. C’est une montre connectée au joli design, affiné et allégé, qui propose un volet santé complet et fiable. On regrette l’absence de GPS Navigation dans les menus. Attention, il vous sera impossible de relire les notifications et d’éteindre la montre. Ce n’est la meilleure montre pour le sport et son prix est assez conséquent.

Lire : Test Withings ScanWatch Nova : une montre connectée luxueuse et sportive, mais était-ce bien utile ?