Google Maps : voilà une nouveauté que les conducteurs de voitures électriques vont adorer

Avec ses nouvelles mises à jour, Google Maps s'apprête à faciliter grandement la recherche de stations de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques. Le but est de rendre le processus aussi simple que possible grâce à l'intelligence artificielle.

Les stations de recharge pour véhicules électriques sont souvent bien cachées, ce qui peut rendre leur localisation difficile et parfois frustrante. Cette situation est si problématique que certains conducteurs envisagent de revenir aux véhicules thermiques. Pour faire face à ce problème, Google Maps introduira bientôt des descriptions détaillées des points de recharge générées par IA, pour aider les conducteurs à les trouver facilement.

Contrairement aux stations-service, avec leurs grands panneaux visibles de loin, les points de recharge électrique sont souvent situés dans des endroits reculés comme le fond d'un parking ou à l'arrière d’un bâtiment. Google prévoit donc de rendre ces stations aussi faciles à trouver que les stations-service traditionnelles grâce à des instructions précises basées sur les retours des utilisateurs.

Google Maps va bientôt utiliser l’IA pour vous aider à trouver une station de recharge

Google Maps commencera à afficher des itinéraires détaillés pour localiser les stations de recharge. Ces derniers ont été créé grâce à l'intelligence artificielle à partir des avis d'utilisateurs, et offriront des directions claires et faciles à suivre. Par exemple, les conducteurs pourraient recevoir des indications telles que : « Entrez dans le parking souterrain et suivez les panneaux vers la sortie. Juste avant de sortir, tournez à droite. »

Les précisions offertes par Google Maps s'appuient sur les millions d'avis postés chaque jour. Ils fournissent des informations à jour et précises sur les emplacements comme les stations de recharge. Les avis sur les chargeurs invitent désormais les utilisateurs à donner des détails supplémentaires sur leur expérience, tels que le type de prise utilisée et le temps d'attente.

En outre, les véhicules équipés des applications Google comme Android Auto, afficheront bientôt la localisation des stations de recharge, leur capacité et le nombre de connecteurs disponibles sans que le conducteur n'ait à les chercher. Google Maps proposera également des suggestions d’arrêts pour se recharger sur les trajets comportant plusieurs étapes, ce qui est une réelle aubaine pour les gros rouleurs.

En simplifiant grandement la gestion des recharges, ces améliorations pourraient bien établir Google Maps comme l’application indispensable pour les conducteurs de véhicules électriques.