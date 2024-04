Spotify s’intéresse à l’audio sans perte, le Pixel 9 Pro s’affiche en vidéo, c’est le récap

Une vidéo de rendu dévoile le nouveau Pixel 9 Pro avant l'heure, la qualité audio de Spotify devrait bientôt s'améliorer, un réacteur atteint les 100 millions de degrés, c'est le récapitulatif.

Comment ça, c'est les vacances ? Mais non, le petit monde de la tech n'est jamais en vacances. En atteste cette journée du 15 avril 2024, qui a été intense en termes d'annonces, de rumeurs et de découvertes hors normes. On a sélectionné les 3 actus les plus notables et en voici un petit résumé.

Spotify devrait bientôt proposer une option sans perte de qualité audio

Si Spotify dispose d'un immense catalogue musical, et de fonctionnalités ô combien indispensables, le service de streaming a toujours boudé l'audio lossless. Et c'est d'autant plus dommage qu'Apple Music et Tidal le proposent déjà. En conséquence de quoi, il faut se contenter d'une diffusion de morceaux et de programmes “compressés”, ce qui signifie qu'on y perd un peu en qualité. Que les plus mélomanes se rassurent : si l'on en croit les derniers indices laissés dans l'interface de l'application, il se pourrait bien que ce service soit très prochainement proposé à l'ensemble des abonnés. Enfin !

Le Google Pixel 9 Pro se montre encore un peu plus

Prévue pour l'automne 2024, la série des nouveaux Pixel 9 de Google se dévoile peu à peu sur le Web. En atteste cette vidéo de rendus 3D du Pixel 9 Pro, qui se base sur les fuites les plus plausibles du smartphone. Google a visiblement prévu un changement radical de design, notamment à l'arrière du smartphone. Qu'en dites-vous ? A la rédaction, nous ne sommes pas pleinement convaincus pour le moment.

Un réacteur réussit à maintenir un plasma à 100 millions de degrés

Impressionnant ! Le réacteur KSTAR vient de battre un record : il est parvenu à chauffer un plasma à 100 millions de degrés pendant 48 secondes. Mais ce n'est que le début, puisque les scientifiques derrière ce projet comptent atteindre les 300 secondes d'ici 2026. L'objectif de tout ça ? Produire de l'énergie pour la planète de manière quasi illimitée ou offrir un nouveau moyen de propulsion aux futures fusées spatiales.

