Cet avion reliera Paris à New-York en 20 minutes en volant à 20 000 km/h

Développé par la Chine, ce moteur d'avion utilise une technologie particulière pour atteindre une vitesse de 20 000 km/h, soit 16 fois la vitesse du son. De quoi relier des villes très éloignés en quelques minutes seulement.



En parallèle des avancées technologiques concernant les voitures électriques, les chercheurs s'intéressent au futur de l'aviation, aussi bien civile que commerciale. Il y a plusieurs angles d'attaque pour cela. Certains veulent le meilleur des 2 mondes en proposant des taxis volants. D'autres mettent l'accent sur l'écologie en développant un moteur à hydrogène. Enfin, quelques uns ne cherchent qu'une chose : aller le plus vite possible dans le ciel.

Pour y parvenir, il n'y a pas de secret, il faut un moteur différent des turboréacteurs qui équipent actuellement la majorité des avions de ligne. L'un des concepts qui a le plus de chance de voir le jour est celui du moteur à détonation rotative (RDE, pour Rotating Detonation Engine). Des scientifiques chinois y travaillent depuis plusieurs années et les résultats publiés dans le Journal of Propulsion Technology sont très impressionnants sur le papier. Ils ont mis au point un engin capable de propulser un avion à 16 fois la vitesse du son, soit 20 000 km/h.

Avec son moteur d'un nouveau genre, cet avion vole à Mach 16

L'appareil possède deux modes de fonctionnement. Tant qu'il est en dessous de Mach 7, environ 8650 km/h, le carburant s'enflamme après s'être mélangé à l'air extérieur, ce qui crée une onde de choc “poussant” l'avion. Au-delà de cette vitesse, il génère un flux continue presque droit qui vise un genre de plateforme circulaire. Cette fois-ci, le carburant qui entre en contact avec elle explose, ce qui se traduit par une force de poussée bien plus importante, jusqu'à atteindre Mach 16.

Cette technologie sur laquelle travaille d'autres pays comme les États-Unis et applicable aux fusées également, a l'avantage d'être très efficace. 80 % du carburant est transformé en poussée lors de l'opération, contre 20 à 30 % pour les moteurs d'avion classiques. Techniquement, on pourrait par exemple relier Paris à New-York en 20 minutes, même si dans les faits cela serait un peu plus que ça puisqu'il faut compter le temps d'accélération et de décélération. Reste à savoir quand nous serons capable de monter à bord d'un tel avion.