Comment installer Windows 11 sur un PC non compatible, faire réparer gratuitement votre Galaxy touchés par la ligne verte, c’est le récap

Une façon toute simple d’installer Windows 11 sur un PC non compatible, comment faire réparer gratuitement votre Galaxy touchés par la ligne verte… C'est le récap

C’est l’heure du récap du lundi 12 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons appris une nouvelle manière d'installer Windows 11 sur un PC non compatible. Ensuite, Samsung a dévoilé une condition précise pour réparer gratuitement ses smartphones qui sont touchés par ce bug qui laisse apparaître une grande ligne verte. Enfin, Xiaomi Xiaomi a récemment annoncé que certains de ses modèles de smartphones plus anciens seront mis à jour pour inclure HyperOS. Mais avec une particularité qui la différenciera des versions précédentes.

WINDOWS 11 : IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE D'INSTALLER LE SYSTÈME SUR UN ORDINATEUR NON COMPATIBLE EN SEULEMENT UN CLIC. DÉCOUVREZ LA MÉTHODE.

Découvrez comment installer Windows 11 sur un PC qui ne répond pas aux critères officiels de Microsoft avec une méthode surprenante : un simple clic. Cette astuce implique de sélectionner Windows 11 IoT Enterprise pendant l'installation, ce qui permet d'éviter les restrictions de configuration minimale. Cette version offre toutes les fonctionnalités de Windows Enterprise, permettant de transformer aisément un vieux PC en une machine compatible avec le dernier système d’exploitation de Microsoft, le tout sans scripts complexes ni complications.

Lire – Windows 11 : installer le système sur un PC non compatible se fait en un clic, voici comment

SAMSUNG : LES GALAXY AFFECTÉS PAR LE PROBLÈME DE LA LIGNE VERTE BÉNÉFICIERONT D'UNE RÉPARATION GRATUITE, SOUS UNE CERTAINE CONDITION

Samsung propose une solution pour les propriétaires de certains modèles Galaxy confrontés à un défaut d'affichage sous forme de ligne verte sur l'écran. Ce remplacement d'écran gratuit est disponible uniquement en Inde pour les Galaxy S20, S21, Note 20, et S22 achetés dans les trois dernières années et avant le 30 avril 2024. A noter que la batterie du téléphone sera également remplacée sans frais. Ce problème, attribué à une défaillance des panneaux OLED, affecte également d'autres marques utilisant la technologie d'affichage de la marque sud-coréenne.

Lire – Samsung : les Galaxy touchés par le bug de la ligne verte seront réparés gratuitement, mais à une condition

HYPEROS : CETTE MISE À JOUR SERA DÉPLOYÉE SUR CES MODÈLES PLUS ANCIENS DE LA MARQUE, INCLUANT UNE NUANCE PARTICULIÈRE

Xiaomi a annoncé que HyperOS, le successeur de MIUI, sera installé sur certains de ses modèles plus anciens, mais avec une particularité distincte. Cette mise à jour concernera notamment les séries Xiaomi Mi 11 et Mi 10. Pour ce dernier, HyperOS sera basé sur Android 13 plutôt que sur Android 14, probablement en raison de limitations techniques. En France, le déploiement a commencé et continuera jusqu'à fin juin, bien que la date précise pour ces modèles reste inconnue.

Lire – HyperOS : la mise à jour arrive sur ces anciens smartphones de la marque, avec une subtilité