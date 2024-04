Ce réacteur nucléaire chauffe autant que 20 000 soleils, voici pourquoi c’est une révolution

Le réacteur expérimental KSTAR de la Corée du Sud a marqué l'histoire en maintenant un plasma à une température de 100 millions de degrés Celsius durant 48 secondes.

La fusion nucléaire est souvent associée aux processus qui alimentent les étoiles. Ce type de réaction représente le summum pour la production d'énergie renouvelable. Le projet KSTAR, d’une entreprise sud coréenne, surnommé le “soleil artificiel“, explore cette technologie en cherchant à imiter ces réactions stellaires sur Terre. Contrairement à la fission nucléaire, la fusion pourrait offrir une énergie quasi illimitée et propre. Car en effet, cette dernière ne produit pas de déchets radioactifs ou d’émissions nocives associées à la combustion d'énergies fossiles.

Le design du réacteur KSTAR repose sur le modèle tokamak. Cette structure, sous la forme d’un torus – une sorte de gros donut -, utilise des champs magnétiques intenses pour confiner le plasma chauffé à des températures extrêmes. Les défis techniques sont immenses. Il est crucial de contenir un plasma extrêmement chaud et turbulent suffisamment longtemps pour que la fusion ait lieu.

Cette dernière expérimentation a été rendue possible grâce à des améliorations importantes dans la conception du tokamak. Elles ont permis au réacteur d’atteindre un nouveau record de maintien d'un plasma à 100 millions de degrés Celsius durant 48 secondes. Une innovation clé a été le remplacement des composants plus anciens par des divertors en tungstène. Ces derniers sont essentiellement des pièces du réacteur qui aident à contrôler la chaleur et à gérer les résidus issus du plasma. Cette mise à jour a permis une meilleure gestion des températures extrêmes et a contribué à rendre ce processus plus stable.

Les objectifs futurs du projet KSTAR sont encore plus ambitieux. D'ici 2026, les scientifiques espèrent pouvoir maintenir les conditions de fusion pour 300 secondes. Ils veulent ainsi établir de nouveaux standards pour la durabilité et l'efficacité dans le domaine de la fusion nucléaire.

L'exploitation de la fusion nucléaire ne se limite pas uniquement à la production d'énergie sur notre planète, mais s'étend également aux technologies de propulsion spatiale. Par exemple, des projets comme celui de Pulsar Fusion envisagent d'utiliser des moteurs l’utilisant pour réduire le temps de voyage entre la Terre et Mars à seulement 60 jours.

Source : KSTAR