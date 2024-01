Le lancement de la Freebox V9 approche, l’offre Essentiel de Netflix disparait, c’est le récap’ de la semaine

La nouvelle génération de Freebox pourrait arriver à la fin du mois, Netflix supprime son abonnement Essentiel, la bêta de WhatsApp facilite l’interopérabilité, c’est le récap’ de la semaine.

Free pourrait profiter d’un événement le 30 janvier prochain pour lancer la Freebox V9 et Netflix s’apprête à supprimer son abonnement Essentiel dans certains pays. La dernière mise à jour de Google Play s’accompagne d’un nouveau bug qui touche plusieurs Google Pixel. Les « conversations tierces » débarquent dans la dernière bêta de WhatsApp sur iPhone et Google Maps devient un meilleur allié pour les amateurs de bonne cuisine.

La Freebox V9 pourrait arriver le 30 janvier

Free vient d’annoncer qu’une conférence de presse aurait lieu le 30 janvier 2024. L’opérateur pourrait profiter de cet événement pour lancer la prochaine génération haut de gamme de sa box, qui prendra la place de la Freebox Delta. Free n’a encore rien confirmé, mais la Freebox V9 devrait être le premier appareil à être compatible avec la dernière norme Wi-Fi 7.

Lire : La Freebox V9 et son WiFi 7 arrive vraisemblablement le 30 janvier, enfin !

WhatsApp continue de travailler sur l’interopérabilité des messages

WhatsApp sur iPhone intègre une nouvelle section grâce à la dernière bêta. Il s’agit des « conversations tierces ». L’application de messagerie continue donc de travailler au développement de l’interopérabilité. Les utilisateurs pourront bientôt regrouper tous leurs messages dans une seule application.

Lire : WhatsApp teste enfin les conversations avec d’autres messageries sur iPhone, l’interopérabilité approche à grands pas

Netflix : l’abonnement Essentiel disparait

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Essentiel, Netflix s’apprête à supprimer son abonnement le moins cher sans publicité. En effet, la plateforme de streaming a annoncé que l’offre Essentiel allait définitivement disparaitre dans certains pays, dont la France. Rien n’indique comment les abonnés seront informés ni à quelle date ils devront changer d’offre pour continuer à profiter de la plateforme.

Lire : Netflix va supprimer votre abonnement Essentiel même s’il est actif

Nouveau bug pour les Google Pixel

En octobre 2023, les propriétaires de Google Pixel faisait face à un bug, rapidement corrigé par la firme. Malheureusement, la mise à jour de Google Play de janvier s’accompagne d’un nouveau problème qui rend les smartphones inutilisables. Les modèles touchés sont les Pixel 6, 7 et 8. Google n’a pas encore déployé de patch correctif pour ce nouveau bug.

Lire : Google Pixel : le bug qui transforme votre mobile en brique est de retour

Google Maps vous aide à choisir le bon restaurant

Une nouvelle fonctionnalité très pratique rejoint Google Maps. Les utilisateurs ont désormais accès à de nombreuses informations, avis et détails sur les restaurants. Un service pratique qui devrait faciliter la vie des amateurs de bonne cuisine, qui pourront choisir un établissement en fonction du prix et des plats proposés. Ces nouveaux renseignements sont disponibles sur l’application Android et devraient bientôt rejoindre la version web de Google Maps.

Lire : Google Maps : finies les mauvaises surprises au restaurant avec cette nouveauté

Nos tests de la semaine

Redmi Note 13 Pro+ 5G : un milieu de gamme de qualité

Si vous recherchez un smartphone à moins de 500 euros élégant et efficace, le Redmi Note 13 Pro+ 5G pourrait retenir votre attention. Lors de notre test, il nous a séduit grâce à son design incurvé et original, son bel écran Oled, sa puissance, sa charge ultra rapide et sa certification IP68. L’autonomie est perfectible mais satisfaisante. Attention, ce n’est pas un excellent photophone et on aurait apprécié un meilleur rendu sonore.

Lire : Test Redmi Note 13 Pro+ 5G : un bel écrin pour un milieu de gamme presque complet

Honor Magic6 Lite : joli smartphone mais puissance limitée

Honor propose ici un smartphone particulièrement joli, avec un écran premium lumineux et bien calibré. Le capteur principal vous permettra de faire de belles photos en journée et on adore l’interface, fluide et réactive. Cela étant dit, le Magic6 Lite ne plaira pas à tout le monde. Sa puissance est limitée, la charge rapide ne l’est pas tant que ça, et vous n’aurez droit qu’à deux ans de mises à jour d’Android.

Lire : Test Honor Magic6 Lite : il peut casser des briques mais ne coûte pas autant

Samsung Galaxy S24 Ultra : un smartphone haut de gamme presque parfait

Si l’on met de côté la partie audio qui est un peu décevante, l’absence de chargeur dans la boîte et l’IA qui n’apporte pas grand-chose, le Galaxy S24 Ultra est quasiment parfait. On adore son beau design, son écran AMOLED, sa puissance et son excellente autonomie. La partie photo est maîtrisée, et Galaxy AI est assez convaincant. C’est probablement le meilleur smartphone Android du marché mais encore faut-il pouvoir se l’offrir.

Lire : Test Samsung Galaxy S24 Ultra : l’attaque du titane