Google Pay va bientôt disparaître mais vous connaissez déjà son remplaçant

Google Pay tirera bientôt sa révérence aux États-Unis, laissant le champ libre à Google Wallet. Cette décision, annoncée par Google, vise à rationaliser son offre de paiements mobiles en concentrant ses services sous une seule et même application.

En 2022, Google avait déjà posé les jalons de l'évolution de son écosystème de paiement en annonçant le remplacement progressif de Google Pay par Google Wallet. Cette initiative, révélée lors d’une conférence, a marqué le début d'une transition globale vers une application plus intégrée, capable de stocker non seulement des moyens de paiement mais aussi des documents d'identité et divers tickets. Ce mouvement, loin d'être une nouveauté, s'inscrit dans une volonté de simplifier les paiements mobiles.

Plus récemment, Google Wallet a introduit des fonctionnalités innovantes pour les montres connectées, rendant notamment les voyages en avion plus pratiques grâce à l'affichage des cartes d'embarquement directement sur le cadran. Toujours dans un but d'étendre les usages de son application, consolidant ainsi sa place de solution polyvalente dans l'écosystème des paiements mobiles.

Google Pay cèdera bientôt sa place à Google Wallet aux USA

Google vient de l'annoncer : l'application Google Pay aux États-Unis sera remplacée par Google Wallet à partir du 4 juin 2024. Cette initiative vise à centraliser les services de paiement mobile sous une même bannière, offrant une utilisation plus intégrée. Google Wallet reprendra donc les fonctionnalités clés de Google Pay, mais avec une nuance importante : les offres spécifiques telles que les réductions, les promotions et les avantages de cashback, auparavant accessibles directement via Pay, devront désormais être recherchés à travers Google Search. Cette modification oriente les utilisateurs vers une nouvelle manière de découvrir et de bénéficier des offres liées aux paiements mobiles.

Lire aussi – Vous prenez les transports en commun ? Google Wallet va vous faciliter la vie

Avec cette évolution, Google Wallet devient le point central pour les paiements mobiles aux États-Unis, permettant aux utilisateurs de conserver non seulement leurs cartes de crédit et de débit, mais aussi des cartes de fidélité, des billets, et plus encore. Les utilisateurs actuels de Google Pay ont donc jusqu'au 4 juin pour transférer leur solde vers une banque. Passé cette date, bien que l'application cesse de fonctionner, le site web de Google Pay restera accessible pour la gestion des fonds et des cartes bancaires associées aux comptes Google, assurant une continuité dans l'accès aux services financiers.

Source : Google