Google Pay va bientôt nous quitter, le Xiaomi 14 Ultra est officiel, c’est le récap

Google va bientôt se faire remplacer par un autre service, Xiaomi dévoile son dernier flagship, une rumeur prétend que Gmail va bientôt disparaître… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, il a beaucoup été question de disparition, qu’elle soit avérée ou complètement fausse. Pas toujours facile de comprendre ce qu’il se passe chez Google. Heureusement, chez Xiaomi c’est beaucoup plus clair, avec la sortie à venir du Xiaomi 14 Ultra en France. On vous résume tout cela dans notre récap' de l’actu tech du 23 février.

Google Pay va disparaître, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Le 4 juin prochain, Google Pay ne sera plus. Ou plutôt, l’application disparaîtra, absorbée par Google Wallet. La transition a déjà été annoncée par la firme de Mountain View il y a quelques mois et s’apprête donc à entrer en vigueur. Dans un premier temps, seuls les États-Unis seront concernés, mais nul doute que la France et le reste du monde ne tarderont pas à suivre le mouvement.

Voici la fiche technique du Xiaomi 14 Ultra qui arrive bientôt en France

Il faudra attendre le 25 février pour que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra soient commercialisés en France. Et si le premier est déjà disponible en Chine depuis plusieurs mois, le second vient tout juste d’être officialisé. Snapdragon 8 Gen 3, batterie 5300 mAh et capteur géant d’un pouce, la fiche technique complète du smartphone se trouve dans notre article ci-dessous.

Ne croyez pas cette rumeur qui prétend que Gmail va disparaître

C’est l’histoire insolite de la semaine. Jeudi, un utilisateur de X (Twitter) a partagé un message de service de Google annonçant la mort imminente de Gmail. Bien sûr, tout est complètement faux, mais cela n’a pas empêché de nombreux internautes de tomber dans le panneau. On les comprend : entre les fermetures à répétition des services Google et le flou autour de la fin du HTML simplifié, difficile de s’y retrouver.

