Le gouvernement étend la disponibilité de la plateforme Police rendez-vous, qui permet de porter plainte directement en ligne. Le service jusque là accessible dans 12 départements du sud-ouest de la France s'ouvre dans 4 nouveaux.

La France continue doucement mais sûrement la numérisation des démarches administratives pour désengorger les lieux physiques et faciliter le quotidien des usagers. Concernant celles qui nécessitent de se déplacer dans un commissariat, il est possible depuis de nombreuses années de déposer une pré-plainte en ligne. Cela ne servait à la base que dans le cas d'un signalement d'un vol ou d'une dégradation, avant d'être étendu aux délits de diffamation ou de discrimination.

En parallèle, le gouvernement préparait la mise en place d'une plateforme sur laquelle on pourrait porter plainte directement sur Internet. Il faut attendre fin 2023 pour que le site Police rendez-vous soit lancé pour les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Le ministère de l'Intérieur étend le dispositif à 4 autres, toujours dans le but de “limiter les temps d'attente dans les commissariats” et “d'éviter un déplacement non nécessaire“.

Il est possible de porter plainte en ligne dans 16 départements, voici lesquels

La plateforme Police rendez-vous peut être utilisée dans les 16 départements suivant :

Aisne (02)

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Deux-Sèvres (79)

Dordogne (24)

Gironde (33)

Haute-Vienne (87)

Landes (40)

Lot-et-Garonne (47)

Nord (59)

Pas-de-Calais (62)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Somme (80)

Vienne (86)

Une fois sur le site, cliquez sur Prendre rendez-vous et expliquez votre situation en choisissant parmi les choix proposés. Une fois au bout de l'arborescence, vous obtenez une réponse quant à la marche à suivre. Si cela nécessite la venue dans un commissariat, vous pouvez alors prendre rendez-vous dans celui de votre choix, au créneau qui vous convient afin de déposer la plainte.

Il ne s'agit donc pas réellement d'un dépôt en ligne, mais cela fait tout de même gagner beaucoup de temps. Notez que vous devrez confirmer votre identité sur la plateforme via le service FranceConnect. Le cas échéant, vous serez redirigé vers une autre plateforme comme THESEE pour le signalement des arnaques en ligne. Le service Police rendez-vous devrait rapidement être accessible sur l'ensemble du territoire. Emmanuel Macron a annoncé en début d'année qu'il souhaitait que ce soit le cas à l'été 2024.

Source : Le Parisien